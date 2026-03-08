19 óra úszás 18 fokos vízben – újabb szenzációs kihívás vár Mányoki Attilára

ARÉNA - PODCASTOK
Idén nyáron újabb extrém kihívás vár az ultramaratonista úszó Mányoki Attilára. A 18 fokos Ontario-tó átúszása akár 19 órába is telhet. A részletekről a sportolót kérdezük.
Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Az extrém vállalásairól ismert úszó ultramaratonista Mányoki Attila folytatja a 2021-ben megkezdett Stillwater Eight elnevezésű úszósorozat teljesítését. (A Stillwater 8 az Ocean’s 7 sorozat mintájára lett létrehozva, azzal a különbséggel, hogy minden helyszín tavakban van, melyek hossza és hőmérséklete is nagyon szélsőséges.) Idén nyáron a sorozat leghosszabb állomása, a kanadai Ontario-tó következik a július 19. és 24. közötti időablakban.

„Ha szerencsés vagyok és jók lesznek a körülmények, akkor ez durván 55-60 kilométer hosszú úszást fog jelenteni” – mondta Mányoki Attila az InfoRádióban. Mint azt hozzátette, mindig igyekszik a rosszabbra készülni, ez alapján

akár 19 órát is vízben kell majd töltenie ahhoz, hogy a Niagara torkolatától átérjen Torontóba, de ez nagyon sokban függ a körülmények alakulásától.

A felkészülést már tavaly július elején megkezdte, és ennek megfelelően most jóval előrébb is tart az edzés menetét tekintve, mint ami az ezt megelőző éveket jellemezte. Bizakodó is: „jól érzem magam a vízben edzések közben, és várom, hogy hónapról hónapra egyre közelebb kerüljek a cél megvalósításához.”

A kihívásokat illetően elmondta: ezen a versenyen az élővilággal különösebben nem kell számolni, viszont a tó méretei miatt könnyen kialakulhat olyan, jelentősen hullámzó vízfelület, mint egy tengeren.

Kiemelte azonban azt is, hogy

az elmúlt bő 15 évben nem kellett ennyire hosszú távot leúsznia;

2011 környékén volt az utolsó olyan alkalom, amikor hasonló időtartamot vagy távolságot teljesített, ami miatt biztosra veszi, hogy nagyon-nagyon nehéz úszása lesz. Akkor is, ha nem lesz annyira komplex, mint annak idején a Ocean's Seven sorozat állomásai, legalábbis azoknak a nehezebb szakaszai.

Mányoki Attila jelenleg elsősorban a medencés felkészülésre koncentrál, de tervben van, hogy március vége felé, illetve áprilisban már elkezd szabad vízbe is kijárni, és akár a Balaton is egy opció. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennie – folytatta –, hogy az Ontario-tó vízhőmérséklete a fent említett időszakban 18 fok körüli, vagyis lényegesen hűvösebb, mint mondjuk a Balaton, ami akár már májusban is elérheti, de át is lépheti ezt a hőmérsékletet, tehát az akklimatizáció szempontjából nem épp a legszerencsésebb helyszín.

Mányoki Attilának ennek türkérben két nagyobb úszása van beiktatva a júliusi extrém kihívás előtt: egy 33 kilométeres táv Csehországban, majd rá egy héttel egy osztrák úszás, ami az ottani bajnokságnak a leghosszabb állomása. Ezeken a helyszíneken biztosítottak ugyanis az ontarióihoz leginkább hasonló vízhőmérsékletek és körülmények.

24 ÓRA
