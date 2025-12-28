Gyulay Zsolt a Hungaroringről: kőkemény csatákon kellett túljutni

Tíz évvel ezelőtt indult meg az a tervezési folyamat, amelynek eredményeként megújult a Hungaroring és biztossá vált, hogy 2032 is megrendezhetjük a Magyar Nagydíjat – mondta az InfoRádió kérdésére Gyulay Zsolt.

A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója arról is beszélt, hogy 2015-ben kezdtek gondolkodni a munkatársaival, hogy miként lehet itt tartani a Forma-1-es futamot. „Teljesen egyértelmű volt, hogy még az Ecclestone-éra alatt is jelentős kihívásokkal küszködött az infrastruktúra. És akkor kezdtünk el gondolkodni, miként lehetne egy olyan tervet alkotni, amit át lehet vinni a kormányzaton. Ez a munka nagyon régen kezdődött, és nagyon kemény volt” – fogalmazott.

Gyulay Zsolt hangsúlyozta: kőkemény csatákon kellett túljutni, nagyon erőteljes lobbitevékenységre volt szükség, de megérte az elmúlt tíz évnek a küzdelme.

„Jó ügyet képviselünk, mert a Forma-1 minden évben nyereséges, minden évben sokat hoz az országnak, nem csak anyagilag, hanem presztízs szempontjából is. A megújítás, ami nagyon jól sikerült, köszönhetően a kivitelezőknek és a jó terveknek, lehetővé teszi, hogy 2032 után is itt maradhasson a Forma-1, ez szerintem fontos az országnak" – emelte ki. A következő szezon pedig

várhatóan még az ideinél is érdekesebb lesz, mert senki nem tudhatja, hogy az új szabályoknak megfelelően melyik csapat lesz erősebb, vagy esetleg gyengébb.

„A két beszálló csapat, a Cadillac és az Audi is nagyon erősen fog indítani, és látjuk, hogy nagy az érdeklődés, a fix helyek szinte már mind elkeltek. Péntek-szombati, egységáron kapható jegyek még vannak, illetve még nem nyitottuk ki az ideiglenes tribünöket, ezek jegyeit most tudjuk elkezdeni árulni, úgyhogy azt látom, hogy jövőre is egy nagyon érdekes és remélhetően telt házas futamot fogunk rendezni” – mondta Gyulay Zsolt.