F1-es szakíró: az első tesztek után is a Mercedes a favorit, a sztártervező pedig most az Aston Martinnál alkotott egyedit

A zárt kapuk mögött Barcelonában tartott első teszthét eredményei alapján egyértelműen a Mercedes új motorja a legjobb a Forma–1-es mezőnyben, és szakértők szerint a gyári csapat többszörös futamgyőztes pilótája, George Russell lehet az idei szezon fő esélyese. A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban úgy fogalmazott, nagyjából az történik, amit a fogadóirodák mellett a szakma is már tavaly előre jelzett. A barcelonai pályán mind George Russell, mind Kimi Antonelli „stabil, konstans köröket futott”. Vámosi Péter szerint a gyári csapattól kissé lemaradva ugyancsak biztató jeleket mutatott a szintén Mercedes erőforrást használó, világbajnoki címvédő McLaren, továbbá az Alpine is, amely 2025-ben még Renault-motorral versenyzett.

Az Alpine az utolsó helyen zára a konstruktőrök pontversenyét az előző szezonban, idén azonban előrelépne a francia csapat. Flavio Briatore csapatfőnök „keze vastagon benne van” abban, hogy az Alpine Renault-ról Mercedesre váltott, ugyanis már tavaly kerek perec kijelentette, hogy a jövőben csak akkor vállal szerepet az istállónál, ha megtörténik az erőforráscsere. Egyelőre úgy tűnik, a váltás jó ötlet volt, mert Barcelonában magabiztosan teljesítettek az Alpine pilótái: Pierre Gasly és Franco Colapinto is hozta azt, amit előzetesen elvártak tőlük.

„A teszteredmények alapján nagyon stabil és magabiztos az összes Mercedes-motort használó csapat, de a Ferrari is meglepően jól oldotta meg az eddigi feladatokat.

Az már talán most kijelenthető, hogy egy-egy körön meglepetést okozhatnak a maranellóiak, bár messzemenő következtetéseket azért nem érdemes levonni ebből a négy-öt tesztnapból” – vélekedett a szakíró.

A Red Bull háza táján nem teljes jelenleg az elégedettség. Hallani olyan híreket, hogy állítólag az autójuk hátsó részét újra kell gondolni, mert hűtési gondok jelentkeztek. Ugyanakkor Vámosi Péter szerint nem szabad megfeledkezni arról, hogy a Red Bull az Audihoz hasonlóan „gyakorlatilag a nulláról épített teljesen saját gyártású motort”, így még türelmesnek kell lenni velük szemben. A Red Bull és az Audi összevetésében azt gondolja, előbbi csapat áll jobban, de nem tartja valószínűnek, hogy azonnal elérik a Mercedes vagy a Ferrari nívóját. Összességében azért nincs ok a panaszra sem a Red Bullnál, sem az Audinál, a szakíró előremutatónak nevezte az elvégzett munkát.

Az viszont nagy kérdés lesz az egész szezon során, hogy mennyire bizonyul megbízhatónak az autó, illetve a motor,

főleg annak tükrében, hogy Isack Hadjar összetörte a Red Bullt a barcelonai teszten, ami miatt egy napot buktak is gyakorlatilag az energiaitalosok.

Az Aston Martin meglehetősen rendhagyó konstrukcióval rukkolt ki, bár Adrian Newey főtervező korábbi munkásságát figyelembe véve, erre azért lehetett számítani. Az Aston Martin viszont Mercedes-motorról Hondára váltott, a pilótapáros ugyanakkor maradt: idén is Fernando Alonsót és Lance Strollt láthatjuk a brit istálló színeiben versenyezni. A motorsportol.hu főszerkesztője elmondta: a csapaton belülről érkező információk szerint óriási a lelkesedés és az optimizmus. Mint fogalmazott, a barcelonai teszten „apróbb trükkökkel megpróbálták összezavarni az avatatlan szemeket”, hiszen egyszerű, fekete autók gurultak ki a pályára. Azóta viszont már kiderült, hogy az oldaldoboz tekintetében „merőben szokatlan” megoldást alkalmaztak, a hátsó rész ugyancsak teljesen innovatív, ha megfigyeljük a bekötési pontokat.

Vámosi Péter külön kiemelte, hogy Adrian Newey immár az Aston Martin főtervezőjeként visszanyúlt a 2000-es évek közepén kitalált eleméhez, amit a szakma viking szárnynak nevezett el. A szakíró szerint a tavalyi és az idei F1-es autók közötti legnagyobb különbség a leszorító erőben van, mivel a szabályváltozások miatt vesztettek belőle. Ezzel mindegyik versenyzőnek meg kell barátkoznia, de a szabályos keretek közé még beférő kisebb trükkökkel lehet bizonyos előnyöket szerezni, aminek Adrian Newey a nagy mestere. A viking szárnnyal ugyanis felülről további leszorító erőt lehet generálni úgy, hogy az a jelenlegi tudásunk szerint nem szabálytalan. Az Aston Martin hivatalosan február 9-én mutatja be idei autóját, akkor mindenki megcsodálhatja, hogyan néz ki az új konstrukció.