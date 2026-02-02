Gyulay Zsolt: Silverstone rangjára kell emelni a Hungaroringet

Ha lehetne kívánni valamit, Gyulay Zsolt azt kívánná, hogy a Hungaroringen a márciusban befejeződő felújítás után oldódjon meg a pálya kényelmes, jó megközelítése, valamint a parkolás, és a közelítő utak is lehetnének szélesebbek.

Mint a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, kerítésen belül is volnának dolgok, amelyeket továbbálmodtak, ezek között is a médiaparkoló és a helikopterleszálló bővítését említette.

Mi még?

„Az 1-es kanyar lelátóját rendbe kéne hozni, hogy kompatibilis legyen a főlelátóval, hiszen most olyan a helyzet, hogy a tízezres főlelátó jobb és bal oldalán, a 14-es és az 1-es kanyarban a régi lelátórendszer van, ezeket kellene egységesíteni” – sorolta tovább.

A 14-es kanyarban további tennivaló lenne, hogy motogp-versenyek is jöhessenek a Hungaroringre, ezáltal Silverstone vagy az Austriaring nívójára emelkedhetne a versenypálya.

A felújítás mostani állását, mármint ahová az idei futamra eljutnak, minimálprogramnak nevezte, arra volt jó, hogy learassák a babérokat, milyen jól építkeznek a magyarok, másrészt ez a szerződéshosszabbításnak (2032-ig plusz 5 év) is feltétele volt.

A mogyoródi F1-hétvégéig egyébként szűk fél év van, és nagyon fogynak a jegyek: péntek-szombatra azért még akad rendesen, de vasárnapra, a futamra már csak elvétve; valószínűleg fognak még ideiglenes lelátókat nyitni. Jegyeladásban azért jobban állnak, mint tavaly, amikor szintén nem kellett panaszkodni. A jegyár persze érdekes kérdés, állandó odafigyelést és koncentrációt igényel a menedzsment részéről, hogy hova lőjék be.

„Még mindig jók vagyunk, a megfizethetőbb kategóriában, de sokan elkalibrálták magukat, azt hitték, hogy bármeddig emelhetik a jegyárakat, és akkor is elfogynak a jegyek, mert annyira hasít a Forma–1, meg hát 2026 egyébként is elképesztően érdekes év lesz az autók szempontjából, hiszen minden megváltozik, új csapatok vannak, és nagyon nagy érdeklődés van az új Forma–1 iránt, de észnél kell lenni a jegyárusításnál, mert a legfontosabb az, hogy telt házasok legyünk, és hogy maximalizáljuk a bevételt természetesen.”