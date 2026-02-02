ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.94
usd:
323.44
bux:
128391.02
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: forrás: Magyar Építők

Gyulay Zsolt: Silverstone rangjára kell emelni a Hungaroringet

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A következő években is sokat lehetne még fejleszteni a Hungaroringen és környezetén, de a legfontosabb, hogy a márciusban záruló felújítással a Magyar Nagydíj a Formula–1-es sorozat része maradhat – jelezte az InfoRádió Aréna című műsorában Gyulay Zsolt.

Ha lehetne kívánni valamit, Gyulay Zsolt azt kívánná, hogy a Hungaroringen a márciusban befejeződő felújítás után oldódjon meg a pálya kényelmes, jó megközelítése, valamint a parkolás, és a közelítő utak is lehetnének szélesebbek.

Mint a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, kerítésen belül is volnának dolgok, amelyeket továbbálmodtak, ezek között is a médiaparkoló és a helikopterleszálló bővítését említette.

Mi még?

„Az 1-es kanyar lelátóját rendbe kéne hozni, hogy kompatibilis legyen a főlelátóval, hiszen most olyan a helyzet, hogy a tízezres főlelátó jobb és bal oldalán, a 14-es és az 1-es kanyarban a régi lelátórendszer van, ezeket kellene egységesíteni” – sorolta tovább.

A 14-es kanyarban további tennivaló lenne, hogy motogp-versenyek is jöhessenek a Hungaroringre, ezáltal Silverstone vagy az Austriaring nívójára emelkedhetne a versenypálya.

A felújítás mostani állását, mármint ahová az idei futamra eljutnak, minimálprogramnak nevezte, arra volt jó, hogy learassák a babérokat, milyen jól építkeznek a magyarok, másrészt ez a szerződéshosszabbításnak (2032-ig plusz 5 év) is feltétele volt.

A mogyoródi F1-hétvégéig egyébként szűk fél év van, és nagyon fogynak a jegyek: péntek-szombatra azért még akad rendesen, de vasárnapra, a futamra már csak elvétve; valószínűleg fognak még ideiglenes lelátókat nyitni. Jegyeladásban azért jobban állnak, mint tavaly, amikor szintén nem kellett panaszkodni. A jegyár persze érdekes kérdés, állandó odafigyelést és koncentrációt igényel a menedzsment részéről, hogy hova lőjék be.

„Még mindig jók vagyunk, a megfizethetőbb kategóriában, de sokan elkalibrálták magukat, azt hitték, hogy bármeddig emelhetik a jegyárakat, és akkor is elfogynak a jegyek, mert annyira hasít a Forma–1, meg hát 2026 egyébként is elképesztően érdekes év lesz az autók szempontjából, hiszen minden megváltozik, új csapatok vannak, és nagyon nagy érdeklődés van az új Forma–1 iránt, de észnél kell lenni a jegyárusításnál, mert a legfontosabb az, hogy telt házasok legyünk, és hogy maximalizáljuk a bevételt természetesen.”

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Gyulay Zsolt: Silverstone rangjára kell emelni a Hungaroringet

forma-1

hungaroring

aréna

gyulay zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az orosz MK.ru oldal beszámolója szerint újabb területen szakadt át a frontvonal Ukrajnában. Az orosz alakulatok Szumiban hajtottak végre támadást, a helyzet egyelőre redkívül instabil. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az oroszok látványosan megváltoztatták a taktikájukat Ukrajnában, immár nem az energetikai létesítmények jelentik az elsődleges célpontot – számolt be az RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem zárt jó napot a magyar tőzsde: ezt mutatják a számok

Nem zárt jó napot a magyar tőzsde: ezt mutatják a számok

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mandelson reported to police by SNP and Reform after files suggest he sent government information to Epstein

Mandelson reported to police by SNP and Reform after files suggest he sent government information to Epstein

Documents released as part of the Epstein files appear to show that Lord Mandelson forwarded internal emails when he was business secretary in 2009. He has been approached for comment.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 19:41
Gyulay Zsolt a téli olimpiáról: a csapat felkészült a kihívásokra és az „olaszos szervezésre”
2026. február 2. 19:28
Szakértő: Djokovic majdnem borította a papírformát Melbourne-ben, a nőknél meglepetés volt a végjáték
×
×
×
×