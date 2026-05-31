Elhunyt a közismert hajdúszoboszlói politikus

A hétvége folyamán Ukrajna intenzív dróncsapásokat mért Oroszország több pontjára is. A csapások leginkább kritikus olajlétesítményeket céloztak. A tegnapi nap folyamán csapás érte többek között az orosz haditengerészet egyik rosztovi támaszpontját is, ahol két Tu-142-es orosz repülőgép és egy Iszkander ballisztikus rakétarendszer is megsemmisült. Ma reggel arról érkeztek hírek, hogy Ukrajna egy szaratovi olajfinomítóra mért csapást Oroszországban. Oroszország arról számolt be, hogy ukrán drón csapódott a zaporizzsjai atomerőműbe, de Kijev tagadja a vádakat. Híreink az orosz-ukrán háború fejleményeiről vasárnap.