Öt év mérlege: ezek a világ legjobb fociklubjai, egy magyar is a top 100-ban

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet fél ezer klubegyüttest felvonultató rangsorának élére a 2021. január elseje és 2025. december 31. közötti teljesítménye alapján 1753 ponttal került a spanyol sztárcsapat, megelőzve a Manchester Cityt (1605) és a Flamengót (1536). A sorban a 10. pozíciót foglalja el a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot 2023 óta foglalkoztató Liverpool FC (1265).

A listán két magyar együttes kapott helyet: a Ferencváros a 78. (734,5), a Paksi FC pedig a 445. (274).

Az IFFHS világrangsora:

1. Real Madrid (spanyol) 1753 pont

2. Manchester City (angol) 1605

3. Flamengo (brazil) 1536

4. Paris Saint-Germain (francia) 1470

5. Palmeiras (brazil) 1449

6. Bayern München (német) 1433

7. Internazionale (olasz) 1430

8. Chelsea FC (angol) 1334

9. FC Barcelona (spanyol) 1332

10. Liverpool FC (angol) 1265

...78. Ferencváros 734,5

...445. Paksi FC 274