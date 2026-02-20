ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz német kancellár beszédet mond a családi vállalkozások napján Berlinben 2025. június 6-án. Az Újrakezdés! mottójú rendezvényen a vállalkozók a bürokrácia, az energia- és munkaerőköltségek, valamint a biztonságpolitikai kihívások terén szükséges strukturális reformokról tárgyalnak majd.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Friedrich Merz kulcspillanatban vázolta a „jövő egyetlen útját” Németország megerősödése felé

Infostart

Valójában történelmi kongresszust kezdett pénteken délelőtt Stuttgartban a CDU. Az 1945 júniusában még az egykor Nyugat-Németországban alakult konzervatív párt a szociáldemokratákkal alkotott koalíció élén a pártelnök kancellár, Friedrich Merz vezetésével kilenc hónapja irányítja az országot, de támogatottsága rohamosan csökken.

Több mint ezer küldött és csaknem ennyi meghívott vendég Stuttgartban gyűlt össze a keresztény párt megalakulása óta immár 38. kongresszusára. Nem véletlen, hogy a helyszín Baden-Württemberg fővárosa. A tartományban március 8-án kezdődik az idei helyi választások sorozata, ami az előzetes hangulati barométerek szerint a radikális jobboldali AfD párt további országos erősödéséhez és a koalíciós pártok népszerűségének „töretlen” hanyatlásához vezethet.

A kongresszus napirendjén szerepel a pártelnök megválasztása, ami valójában a 70 éves Friedrich Merz újraválasztását jelenti. Merz 2022. január 31. óta áll a CDU élén, és a kérdés csak az, hogy a szavazáson megkapja-e az akkor szerzett 90 százalékos támogatottságot.

Az előjelek felettébb kedvezőtlenek voltak, amit kongresszusi megnyitó beszédében Merz sem titkolt.

Elismerte, hogy minden második német több mint elégedetlen a párt, illetve a koalíció eddigi politikájával, hiányolva a beígért gazdasági és szociális reformok megvalósítását.

Beszédében a kancellár hangsúlyozta, hogy mindennek ellenére a kormánykoalíció a leghatározottabban kitart a reformok mellet, ami szavai szerint a jövő egyetlen útját jelenti, és Németország gazdasági megerősödéséhez vezethet. Egyetlen mulasztásként mindössze azt említette, hogy „talán” túl gyorsan fogtak hozzá a reformok megvalósításához. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a célokat nem adják fel. Ezek között kiemelten említette az iparosítás felgyorsítását, a nyugdíjrendszer reformját, ez egészségügy korszerűsítését.

Nagy hangsúlyt helyezett a vállalatok, illetve a beruházások támogatására, annak elérésére, hogy az ország vonzó befektetési központtá váljon.

A kancellár szembeszállt azokkal a párton belüli bírálatokkal, amelyek hibásnak nevezték a szociáldemokratákkal alkotott koalíciót. Merz szerint a tavaly februári választások eredményeként ennek nem is volt alternatívája, ezzel összefüggésben mindenekelőtt a radikális jobboldalra és a baloldali pártokra utalt.

A CDU – mint fogalmazott – a közép, egyben a jövő pártja, amelynek legfőbb célja az ország szolgálata. Utalt arra is, hogy hosszú távra tervez, és nem titkolta, hogy nemcsak pártelnök, hanem megbízatásának 2029-es lejárta után kancellár szeretne maradni.

Külpolitikai kérdésekről szólva

állást foglalt a nagyhatalmak által irányított politika ellen, és kiemelte az európai szuverenitás szükségességét. Bírálta az amerikai kormányzat ezzel kapcsolatos politikáját.

A legélesebb bírálatot ugyanakkor Oroszország kapta. Merz élesen elítélte az Ukrajna elleni orosz háborút, és hangsúlyozta, hogy Németország a jövőben is a leghatározottabban támogatja az ostromlott országot.

Beszédét nagy taps fogadta, többek között a korábbi kancellár, Angela Merkel részéről is. Merkel 2019 óta első ízben vett részt pártja kongresszusán..

A küldöttek a napirend szerint kora délután választják meg újabb ciklusra Friedrich Merzet a CDU elnökévé.

németország

kongresszus

cdu

