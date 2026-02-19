Szlovénia nem örül, hogy egy európai biztos résztvesz a Béketanács washingtoni ülésén

A sajtótájékoztatón - amelyet svájci partnerével, Ignazio Cassis külügyminiszterrel tartott, aki hivatalos látogatáson tartózkodik az országban – Fajon emlékeztetett arra: a biztosoknak nincs hatáskörük az Európai Unió (EU) külpolitikáját érintő kérdésekben.

„Bárcsak az EU egységes álláspontot képviselne ebben a kérdésben, és továbbra is elkötelezett maradna a multilateralizmus, a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmánya iránt” – hangsúlyozta.

A miniszter megerősítette: Szlovénia egyelőre nem fogadja el a testülethez való csatlakozásra szóló meghívást, ugyanakkor figyelemmel kíséri annak munkáját. Úgy fogalmazott: a Béketanács az ENSZ rendszerén kívül működő párhuzamos struktúrát jelent, és Szlovénia azt szeretné, ha a testület valóban a Gázai övezetre összpontosítana.

Fajon szerint tartós béke a Közel-Keleten az ENSZ keretei között végzett munkával érhető el. Közölte azt is, hogy az ülésen részt vevő uniós tagállamok várhatóan hétfőn, a brüsszeli külügyminiszteri tanácskozáson számolnak be a történtekről.

Cassis elmondta: Svájcot megfigyelőként hívták meg az első ülésre, hogy jobban megértse a Gázai övezet szerepét a testület megbízatásában, ugyanakkor Bern még nem döntött arról, hogy részt vesz-e a tanács munkájában.

Az Európai Bizottság szóvivője korábban közölte: Suica a tanácskozás Gázával foglalkozó szakaszán vesz részt, és az uniós bizottság nem válik a testület tagjává. A részvétel célja, hogy az EU továbbra is szorosan részt vegyen a gázai tűzszünet végrehajtásának támogatásában, valamint a háború utáni újjáépítést célzó nemzetközi erőfeszítésekben.