Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa a német első osztályú labdarúgó-bajnokság RB Leipzig-VfL Wolfsburg mérkőzésén a lipcsei Red Bull Arénában 2024. április 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Eldőlt, hol véd majd Gulácsi Péter nyártól, hivatalos

Infostart

Eldőlt Gulácsi Péter sorsa Lipcsében: a magyar válogatott három Európa-bajnokságon járt kapusa 2027-ig meghosszabbította a szerződését, miután elfogadta, hogy a nyártól csak második számú kapus lesz a klubnál.

Az RB Leipzig közleményben tudatta, hogy mostani keretének mindhárom kapusával hosszabbított. A közlemény kitér arra, hogy Gulácsi Péterrel újabb egy évvel, 2027-ig meghosszabbította a nyáron lejáró szerződését az RB Leipzig. Ezzel egy időben a klub bejelentette két másik kapusának szerződéshosszabbítását is.

A 23 éves belga Maarten Vandevoordttal, aki várhatóan a nyártól az első számú kapus lesz, 2030-ig írt alá.

A klubon belül nagyra becsült 31 éves Leopold Zingerle, akinek a szerződése idén nyáron járt volna le, kétéves, 2028-ig szóló szerződést kapott harmadik számú kapusként.

„Rendkívül jó képességű játékosaink vannak ezen a poszton, minden bizonnyal a miénk a Bundesliga egyik legerősebb kapustriója” – idézte Marcel Schäfer sportigazgatót a klub sajtóközleménye.

Állítólag belső megállapodás született arról, hogy a 2026–2027-es idény kezdetétől Maarten Vandevoordt lesz az első számú kapus. „Néhány évvel ezelőtt azzal a céllal szerződtettük Maartent, hogy a jövőben kulcsjátékos lesz. Eddigi fellépésein bizonyította képességeit, és megmutatta, hogy játékstílusa tökéletesen illik ahhoz a futballhoz, amelyet játszani szeretnénk” – fogalmazott Schäfer.

Gulácsi Péter 2015-ben igazolt Lipcsébe az RB Salzburgtól, amikor a csapat még a másodosztályban játszott. 2016 februárjában lett első számú kapus, Fabio Coltortit váltva.

Már a mostani idény előtt felvetődött, hogy Gulácsi csak második számú kapus lesz – dacára annak, hogy az előző szezonban ő volt a német Bundesliga 1 legjobbja ezen a poszton – ám olyan jól védett az előszezonban, hogy vetélytársa nem tudta kiszorítani. „A klub és a város a második otthonom és a családom, így soha nem volt kérdéses a számomra, hogy meg akarom hosszabbítani a szerződésemet itt, és meg akarom kezdeni a tizenkettedik évem” – idézte a közlemény a magyar kapust.

A Kicker sportmagazin összefoglalta, hogy Vandevoordtnak sokáig kellett várnia, hogy első számú kapus legyen. (Ha valóban az lesz a nyáron.) Az RB Leipzig 2022 áprilisában tízmillió euróért igazolta le az akkor 20 éves kapust a KRC Genktől, de további két évig ott hagyta Belgiumban, anyaegyesületénél. 2024-ben került Lipcsébe, de azóta sem sikerült kiszorítani Gulácsit az első csapatból. Eddig mindössze 15 tétmérkőzésen lépett pályára az RB Leipzig színeiben, ebből hetet a DFB-kupában. Várhatóan a szerdai, Bayern München elleni negyeddöntőben viszont pályára lép.

Sport    Eldőlt, hol véd majd Gulácsi Péter nyártól, hivatalos

