Téli olimpia és tizenhét focimeccs, köztük a Derbi – sport a tévében

M4 Sport
10.05: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör
11.30: Téli olimpia, alpesisí, férfi lesiklás
13.00: Téli olimpia, sífutás, síatlon, női 20 km
17.00: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Újpest
19.30: Téli olimpia, hódeszka, big air
21.15: Téli olimpia, műkorcsolya és jégtánc, csapatverseny
M4 Sport+
10.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, nők, slopestyle, selejtező
12.45: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-ETO FC
14.45: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Paksi FC
16.45: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női 3000 m
18.00: Téli olimpia, szánkó, férfi egyéni, 1-2. futam
19.30: Futsal, Európa-bajnokság, döntő, Spanyolország-Portugália
21.10: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Svájc-Kanada
Sport 1
15.15: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Debrecen-Borussia Dortmund
17.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Győr-Buducsnoszt
19.45: Kézilabda, Európa-liga, nők, Nyköbing - Blomberg-Lippe
Sport 2
12.00: Lósport, Kincsem+ Tuti, Ügetőfarsang
17.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Párizs, 1. nap
21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Oklahoma City Thunder-Houston Rockets
Eurosport 1
10.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör
10.25, 14.00: Téli olimpia, szabadstílusú sí, nők, slopestyle, selejtező
11.00: Téli olimpia, alpesisí, férfi lesiklás
13.30: Téli olimpia, sífutás, síatlon, női 20 km
16.05: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női 3000 m
18.00: Téli olimpia, síugrás, női normálsánc egyéni
20.45, 22.00: Téli olimpia, műkorcsolya és jégtánc, csapatverseny
21.05, 22.55: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Svájc-Kanada
Eurosport 2
6.00: Sznúker, World Grand Prix, elődöntő
13.40: Terepkerékpár, Superprestige Middlekerke, nők
13.45: Téli olimpia, sífutás, síatlon, női 20 km
17.00, 18.30: Téli olimpia, szánkó, férfi egyéni, 1-2. futam
19.45: Téli olimpia, műkorcsolya és jégtánc, csapatverseny
20.45: Golf, PGA Tour, Phoenix Open, 3. nap
Spíler 1
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Sunderland
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Brentford
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Real Oviedo
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Barcelona-Mallorca
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Girona
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Elche
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Elversberg-Hertha BSC
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Wolfsburg-Borussia Dortmund
18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Darmastadt-1. FC. Kaiserslautern
Match 4
13.15: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Tottenham Hotspur
15.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton Wanderers-Chelsea
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-Napoli
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Torino