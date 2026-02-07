ARÉNA - PODCASTOK
Két fiatal pár focimeccset néz a tévében.
Nyitókép: Getty Images/Dmytro Aksonov

Téli olimpia és tizenhét focimeccs, köztük a Derbi – sport a tévében

Infostart / MTI

Szerepel továbbá kézilabda, sznúker, golf, kerékpár és futsal is a sportcsatornák szombati élő kínálatában.

M4 Sport

10.05: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör

11.30: Téli olimpia, alpesisí, férfi lesiklás

13.00: Téli olimpia, sífutás, síatlon, női 20 km

17.00: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Újpest

19.30: Téli olimpia, hódeszka, big air

21.15: Téli olimpia, műkorcsolya és jégtánc, csapatverseny

M4 Sport+

10.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, nők, slopestyle, selejtező

12.45: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-ETO FC

14.45: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Paksi FC

16.45: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női 3000 m

18.00: Téli olimpia, szánkó, férfi egyéni, 1-2. futam

19.30: Futsal, Európa-bajnokság, döntő, Spanyolország-Portugália

21.10: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Svájc-Kanada

Sport 1

15.15: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Debrecen-Borussia Dortmund

17.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Győr-Buducsnoszt

19.45: Kézilabda, Európa-liga, nők, Nyköbing - Blomberg-Lippe

Sport 2

12.00: Lósport, Kincsem+ Tuti, Ügetőfarsang

17.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Párizs, 1. nap

21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Oklahoma City Thunder-Houston Rockets

Eurosport 1

10.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör

10.25, 14.00: Téli olimpia, szabadstílusú sí, nők, slopestyle, selejtező

11.00: Téli olimpia, alpesisí, férfi lesiklás

13.30: Téli olimpia, sífutás, síatlon, női 20 km

16.05: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női 3000 m

18.00: Téli olimpia, síugrás, női normálsánc egyéni

20.45, 22.00: Téli olimpia, műkorcsolya és jégtánc, csapatverseny

21.05, 22.55: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Svájc-Kanada

Eurosport 2

6.00: Sznúker, World Grand Prix, elődöntő

13.40: Terepkerékpár, Superprestige Middlekerke, nők

13.45: Téli olimpia, sífutás, síatlon, női 20 km

17.00, 18.30: Téli olimpia, szánkó, férfi egyéni, 1-2. futam

19.45: Téli olimpia, műkorcsolya és jégtánc, csapatverseny

20.45: Golf, PGA Tour, Phoenix Open, 3. nap

Spíler 1

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Sunderland

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Brentford

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Real Oviedo

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Barcelona-Mallorca

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Girona

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Elche

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Elversberg-Hertha BSC

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Wolfsburg-Borussia Dortmund

18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Darmastadt-1. FC. Kaiserslautern

Match 4

13.15: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Tottenham Hotspur

15.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton Wanderers-Chelsea

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-Napoli

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Torino

