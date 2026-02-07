Büntetőt hibázott a listavezető

A múlt heti hazai mérkőzéshez hasonlóan a Diósgyőr-szurkolók jelentős része szombaton is távol maradt a DVTK Stadiontól, mert csapatuk hónapok óta gyengén szerepel, illetve szerintük a vezetőedző és stábja alkalmatlan a jobb eredmény elérésére. Összehasonlításképpen: csaknem három éve a másodosztályban több mint 12 ezren buzdították a piros-fehéreket az ETO ellen, ezúttal azonban csak néhány százan váltottak jegyet, de az első félidőben sok örömük nem akadt, mert jobbára az ETO támadott. Olyannyira, hogy a 19. percben Claudiu Bumba tízméteres fejese után a labda a jobb kapufáról pattant vissza, az érkező Csinger Márk pedig három méterről a lécre emelt. Az első hazai helyzetre a 30. percig kellett várni, ekkor Lamin Colley a jobb oldalról adott laposan középre, de Aboubakar Keita négy méterről a kapus Megyeri Balázsba rúgta a labdát. A jobban játszó listavezető a 37. percben megszerezte a vezetést: Nfasu Njie kapta vissza a labdát Nadir Benbualitól, majd 20 méterről ballal a bal felső sarokba csavart. Szünet előtt Vitális Milán is csaknem betalált, de oldalszabadrúgása után a vetődő Karlo Sentic a lécre ütötte a labdát.

Fordulás után a hazaiak négy cserével frissítettek, amelynek eredményeként a 62. percben egyenlítettek. A szűk tíz perce pályán lévő Sajbán Máté lőtt laposan, a menteni akaró Csingeren lelassult a labda, amelyet Colley gurított a kapu közepébe. A gambiai légiós sokáig nem örülhetett, mert a 72. percben saját tizenhatosán belül kézzel ütött a labdába, így büntetőhöz jutott az ETO. A csatárt azonban kisegítette csapattársa, mert Sentic kivédte Vitális tizenegyesét. A hajrában Zeljko Gavric még közelebbről, hat méterről hibázott, az eredmény azonban nem változott, s ha a 17 órakor kezdődő fővárosi rangadón a Ferencváros legyőzi az Újpestet, átveszi a vezetést a győriektől.