Svájc, 1954. Grosics Gyula ment a brazilok elleni világbajnoki negyeddöntőben.
Nyitókép: Getty Images/Keystone

„Tökéletes példakép” – száz éve született Grosics Gyula, emlékévet hirdettek

Infostart / MTI

Grosics Gyula születésének századik évfordulóján, a róla elnevezett újbudai általános iskolában Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke meghirdette szerdán a Grosics100 emlékévet.

A legendás kapus 1926. február 4-én született, ennek apropóján rendezett ünnepséget a Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola, ahol kiállítás nyílt a névadó ereklyéiből. Az eseményen jelen volt a kiváló kapus lánya, Grosics Edina, illetve Buzánszky Jenő fia, ifjabb Buzánszky Jenő, valamint Bozsik József fia, Bozsik Péter volt szövetségi kapitány. Többen megjelentek az intézmény osztálytermeinek névadói közül, így például Kovács István ökölvívó és Nagy Tímea párbajtőröző olimpiai bajnok, Güttler Károly olimpiai ezüstérmes úszó és Király Gábor, aki a kapusok között Grosicsot megelőzve lett a legtöbbszörös magyar válogatott.

Köszöntőjében Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár azt emelte ki, hogy jó érzés az iskolában lenni, mert az megtestesíti az ő életét is meghatározó két fontos dolgot, a sportot és a hitet. Azt a két dolgot, ami Grosics Gyula életét is meghatározta. Az iskola tanulóinak arra a régi bölcsességre hívta fel a figyelmét, mely szerint azért kell emlékezni, „mert a múlt ismerete nélkül a jelen értelmezhetetlen, a jövő pedig irányíthatatlan”.

„A magyar sport történetében számos nagy versenyzőt, számos nagy sikert tartunk számon, de ezek közül is nyilvánvalóan kiemelkedik az Aranycsapat, és ő az Aranycsapat fontos tagja” – jelentette ki a politikus, aki szerint

a legendás együttes tagjai olyan zsenik voltak, akik nem csupán a labdarúgásra, hanem a nemzetközi sportéletre is hatással voltak.

Schmidt Ádám kiemelte, hogy a mai világban sokszor olyanokat igyekeznek példaképpé állítani a fiatalok előtt, akiknek semmilyen érdemi teljesítményük nincs és nem volt; velük szemben viszont Grosics Gyula tökéletes példakép lehet.

Az államtitkári köszöntő után Lomnici Zoltán bejelentette, hogy az Aranycsapat Testület meghirdeti a Grosics100 emlékévet. Felidézte, hogy 2014-ben, egy hónappal Grosics Gyula halálát követően Buzánszky Jenő kérte meg őt a testület létrehozására, s azóta a szervezet mindent megtesz azért, hogy méltó módon ápolja a legendás együttes emlékét. Eddig hét emlékévet tartottak.

„Ezekre az emlékévekre szükség van, mint ahogy a hagyományok ápolására is” – hangsúlyozta Lomnici Zoltán.

Grosics Edina megköszönte a Puskás Intézetnek a kiállításon bemutatott relikviák biztosítását, az Aranycsapat Testület munkáját, illetve a Magyar Postának azt, hogy emlékbélyeget bocsát ki a századik születésnapra.

Szöllősi György, a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete anekdotákkal emlékezett Grosics Gyulára, megemlítve kiváló humorát. Azt mondta, hogy sok mindenről lehet beszélni vele kapcsolatban, lehet a labdarúgóról, a sportvezetőről, a közéleti szereplőről, mégis van valami, ami mindennél jellemzőbb rá.

„Talán az a legjellemzőbb rá, hogy mennyire szerették őt az emberek, és mennyire szeretik még mindig”

– mondta a Nemzeti Sport főszerkesztője, kiemelve, hogy ezt bizonyítják a mostani ünnepségen megjelent közéleti személyek és kiváló sportolók.

Az ünnepségen Deutsch Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke megemlítette, hogy ő is ebben az iskolában tanult, s noha akkor még nem így hívták, mindig azt mondja, hogy a Grosics Gyula Általános Iskolába járt. A sportvezető azt emelte ki, hogy vannak alkalmak, események, amikor nem kell fukarkodni a nagy szavakkal, és ez a mostani is ilyen.

