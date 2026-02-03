Szenzációs magyar Európa-csúcs síkfutásban, mutatjuk!

A magyar klasszis sprinter tavaly parádésan teljesített fedettpályán, éppen egy éve, ugyanezen a viadalon 45.08 másodpercre javította a magyar csúcsot, majd márciusban előbb Hollandiában megnyerte az Európa-bajnokságot, két héttel később Kínában pedig negyedik lett a világbajnokságon, a 4x400 méteres váltóval pedig bronzérmet szerzett. Az FTC futója szabadtéren is kiválóan teljesített, majd annak zárását követően nem sokkal bejelentette, hogy csatlakozik a svájci Laurent Meuwly csoportjához, azaz mások mellett a holland Femke Bollal edz majd együtt.

A váltás óta kedden Ostravában állt először rajthoz a 24 éves atléta, aki a verseny legerősebb futamában kapott helyet és a szokásához híven már az első kört nagyon erősen megfutotta, majd az első helyen vágott be és a második kört remek tempóban teljesítette, így tisztán, egyértelmű fölénnyel győzött, 45.01 másodperces eredményével pedig hét századdal javította meg egyéni csúcsát.

Molnár Attila ezzel a kelet-német Thomas Schönlebe 1988 februárjában futott, 45.05 mp-es kontinenscsúcsát adta át a múltnak, amelyet a norvégok 400 gátas olimpiai bajnoka, Karsten Warholm 2019 márciusában beállított.

Az ostravai viadalon Molnár mellett hat magyar volt még érdekelt. Hozzá hasonlóan Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna és Mátó Sára is első versenyét teljesítette a fedettpályás szezonban, s válogatott társairól elmondható, hogy még nincsenek kirobbanó formában. A magyar csúcstartó (7.08 mp), Európa-bajnoki döntős Takács női 60 méteren az előfutamból 7.29 másodperces idővel bejutott a döntőbe, melyben 7.36-tal a nyolcadik lett.

A két gátasnak, Kozáknak és Tóthnak nem sikerült fináléba kerülni. Előbbi mindössze egyetlen századdal maradt le a döntőről, miután 8.14 másodperccel ötödik lett előfutamában. Tóth a másik futamban 8.22 mp-cel a hatodik helyen ért célba.

A 400 gátas Mátó Sára a C futamban kapott helyet 400 méteren, amit 54.02 másodperc alatt teljesített és a második pozícióban ért célba.

A rúdugró Klekner Hanga tulajdonképpen az egész januárt végigversenyezte, és jó formát mutatott, ugyanis 4,52 méterig jutott idén. Ezúttal viszont nem jött ki neki a lépés és nem jutott át 4,20 méteres kezdőmagasságán.