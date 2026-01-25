ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 25. vasárnap Pál
George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Bahreini Nagydíjnak otthont adó szahíri pályán tartott tesztelésen 2023. február 25-én. A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szezonnyitó nagydíját március 5-én rendezik Bahreinben.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

Szakkommentátor: sötétben tapogatóznak az F1-csapatok, nem tudják, ki hová lőtte be a mércét

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A héten zártkapus tesztek formájában már indul is a 2026-os F1-év. Wéber Gábor kommentátor szerint egyelőre nem tekinthető mérvadónak egyetlen esélylatolgatás sem az új technikai éra első évére vonatkozóan.

Elképesztő módon változik meg a Forma-1, mind sportszabályzatok, mind technikai szabályzatok, mind előírások szempontjából – vélekedett az InfoRádió megkeresésére az idei F1-év hajnalán Wéber Gábor sportági szakkommentátor.

„Azt, hogy a csapatok mit mutatnak be, vagy mit engednek látni, amíg pályára mennek a valóságban, azt mindig kezeljük szemfényvesztésként, mert senki olyan komoly ötletet nem fog megmutatni a versenytársaknak idő előtt, amit nem akar” – szögezte le, hozzátéve, hogy akár rozmárbajszot is rajzolhatnának az autóra az év e szakaszában még, azt is el tudnák hitetni.

„Maradjunk annyiban, hogy amiket eddig láttunk, azok inkább a festések voltak. Aki bemutatta a saját autóját, a szponzorokat és a festést mutatta be, illetve az autó nagyságrendi arányait, de a fontos részletek majd akkor derülnek ki, amikor valódi pályafotóink lesznek a tesztekről, és miután ilyen nagy léptékű a sportági változás, igazából én is arra vagyok kíváncsi, mint a legtöbben, hogy a Cadillac érkezésével 11 csapatosra bővült mezőny hányféleképpen álmodta meg ezt a szabályrendszert magának az év elején, hiszen ilyenkor vannak mindig a legnagyobb eltérések” – emlékeztetett. Megjegyezte: egy idő után megjönnek az optimális megoldások, és elkezdenek egymás felé konvergálni a mérnöki húzások, de az év elején még nagy eltérések lehetnek.

A csapatok háza tájáról azért szivárognak információk, például arról, hogy a Mercedes motorja lesz a legerősebb, és a McLarennel versenyez majd idén csapatszinten, az egyéni vb-elsőség dolgába pedig Max Verstappen, George Russel, Lando Norris és Max Piastri szólhat majd bele. Ezek komolyan vehetőségéről Wéber Gábor azt mondta, a maga részéről pletykának tartja a híreszteléseket, amelyeket újságírók generálnak, mivel kattintás kell, igaz, a fogadóirodák is beáraznak egyes információkat, ennek ellenére el kell fogadni, hogy még a megbízható újságírókkal sem osztanak meg most információkat a csapatok.

Szerinte az sem mellékes, hogy

a csapatok maguk sem tudják feltétlenül, hogy állnak.

„Mindenki gondol valamit, főleg a motorjai kapcsán, de akár az autója kapcsán is arról, hogy mennyire lett jó, de a csapatok a fejlesztési ciklusok elején számokat tűznek ki, amelyeket el szeretnének érni akár a leszorító erőt, akár a lóerőt, akár bármi mást tekintve. Ha ezeket elérik, akkor elégedettek, de nem tudják, hogy ezek a számok mennyire voltak erőteljesek, mennyire voltak ambiciózusak, amikor kitűzték, és miközben egy másik csapat esetleg úgy érzi, hogy nem érte el a kitűzött céljait, mégis előttük jár, mert magasabbra tette a lécet magának” – fejtegette a szakkommentátor, aki szerint biztos, hogy nagy felfordulást okoz a szabályok nagy mértékű változtatása.

Ugyanakkor ő is úgy érzi, a tavalyi erősorrend felborulását nem helyes várni, de nem ott folytatódik a bajnokság idén, ahol tavaly abbamaradt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

