Mourinho Benficája megint megkapta a Real Madridot

Az UEFA kisorsolta a playoff párosítását, a Benfica pedig a két lehetséges ellenfél, a Real Madrid és az Internazionale közül a spanyolokat kapta. Szerdán a Madrid vezetett az Estadio da Luzban Kylian Mbappé góljával, majd a portugálok fordítottak, 3–1-re vezettek, mígnem Mbappé szerzett egy újabb gólt. A 3–2-es Benfica győzelem nem lett volna igazán jó egyik csapatnak sem, nyílt volt a játék. A 98. percben José Mourinho, a Benfica edzője felküldte egy szabadrúgásnál az ellenfél kapuja elé ukrán kapusát, Anatolij Trubint, aki látványos fejessel szerezte meg a továbbjutást jelentő gólt.

A Különlegesnek (Special one) ez egy különleges este volt, a korábbi öt mérkőzésével ellentétben végre nyerni tudott aktuális csapatával a Real Madrid ellen. A királyi klub volt (?) a mumusa, a legtöbb mérkőzést a Real Madrid ellen vívta azok közül, amelyek ellen soha nem tudott győzni.

Ez volt az első alkalom a nemzetközi kupák történetében, hogy a Real Madrid gólt kapott az ellenfél kapusától. Ez volt mindössze a hetedik Bajnokok Ligája-gól, amit kapus szerzett. Trubinnak a fejese az ő 1568. labdaérintése volt Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Az előző 1567 gól közül egyik sem történt az ellenfél térfelén. Ő volt az egyetlen kapus, aki megkísérelte a gólszerzést a 2025–2026-os BL-ligaszakasz 144 mérkőzésén. Levonhatjuk a következtetést: százszázalékos helyzetkihasználás.

Ami a további hét párt illeti, érdemes kiemelni, hogy a címvédő Paris Saint-Germain az AS Monacóval játszik majd. A PSG egy évvel ezelőtt sem úszta meg a rájátszást, s akkor is a francia bajnokságból kapott ellenfelet. Aztán 10–0-s összesítéssel jutott túl a Bresten. Akár jó ómen is lehet számára, hogy most újra a Ligue 1-ből kapott ellenfelet.

Egyetlen magyar játékos lehet érintett a rájátszásban: Sallai Roland, a Galatasaray mindenese. A török csapat a torinói Juventusszal találkozik majd. A további két érintett olasz csapat közül az Atalanta a Borussia Dortmunddal játszik, ez az egyetlen párharc a playoffban, amelyet két, különböző országbeli topligás csapat vív.

Az Internazionale az idei nemzetközi kupamérkőzéseire megtáltosodott Bodö/Glimtet kapta. A norvégok első BL-indulásukon rögtön a nyolcaddöntőbe jutásért játszhatnak. Február közepén mérkőzés a sarkkörön túl? Különlegesnek ígérkezik, de a pálya nem lehet gond, műfüvön játszanak.

Az azeri Qarabağ hat gólt kapott az utolsó mérkőzésén, az Anfield Roadon, a Liverpooltól, s most megint a Premier League-ből kapott ellenfelet: a Newcastle-lel játszik. A további két párosítás: Club Brugge–Atlético Madrid és Olympiakosz–Bayer Leverkusen.

A játéknapok: február 17-18. és február 24-25.