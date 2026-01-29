ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool (j) és Kevin Medina, a Qarabag játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 8. fordulójában játszott Liverpool - Qarabag mérkõzésen Liverpoolban 2026. január 26-án.
Nyitókép: MTI/AP/Darren Staples

Szoboszlai Dominik = félelmetes futball-IQ

Infostart

A Qarabag nem késztette túlzottan nagy erőbedobásra a Liverpoolt a ligaszakasz utolsó körében (6–0), Szoboszlai Dominik viszont szerda este is kitett magáért az Anfielden: özönlenek a jobbnál jobb osztályzatok.

Arne Slot, a Liverpool szakvezetője ezúttal nem a 10-es pozíciót osztotta Szoboszlai Dominikre, a magyar légiós a védekező középpályás szerepkörében is nagyot alkotott a Qarabag ellen. Ő volt a csapat szíve-lelke, felszántotta a pályát, osztogatott, állított labdából életveszélyes volt, klasszis teljesítményt nyújtott.

A magyar válogatott csapatkapitánya a BL ligaszakaszának nyolc meccséből hétben vagy gólt szerzett, vagy gólpasszt adott – írja az Index.

A Liverpool döbbenetes fölényben játszott, 38 lövést küldött a Qarabag kapujára, ami majdnem BL-rekord. (A 2003–2004-es szezon óta tartják ezt számon.) Ennél többször csak a Bayern München lőtt kapura a 2012-es döntőben a Chelsea ellen. És ki járt élen a lövésekben? Könnyű a válasz: Szoboszlai Dominik.

Még egy érdekes adat a mérkőzésről: Virgil van Dijk három gólpasszt adott, amivel rekorder lett, mert középső védő mind ez ideig nem adott ennyi gólpasszt a BL-ben. Nem véletlen, hogy ő lett a meccs embere.

  • Fotmob.com: Szoboszlai 8,7.
  • Whoscored.com: Szoboszlai 8,5.
  • Sofascore.com: Szoboszlai 8,5.

Liverpoolworld.com: Szoboszlai 9. Szoboszlai dirigálta a show-t az első félidőben, és majdnem rúgott egy gólt. Továbbra is ő volt a csapat szíve, ott volt az események sűrűjében a második félidőben is, és asszisztált Szalah góljához. A 74. percben lecserélték, mert szombaton jön a Newcastle a Premier League-ben.

Goal.com: Szoboszlai 8. Ezúttal a kaputól távolabb játszott a középpályán, mégis kivette a részét a támadásokból, ami nem meglepő, tekintve az ellenfél szerény játékerejét. És állított labdából is veszélyes volt. Bárhová állítják, mindig ő a csapat dobogó szíve a hihetetlen futásmennyiségével és a szédületes gegenpressingjével, ahogy képes visszaszerezni a labdát.

Thisisanfield.com: Szoboszlai 8. Szoboszlai mozgatta a szálakat és dobta támadásba társait remek hosszú labdáival. Ahogy egy festőművész dobálja fel a színeket a vászonra halálbiztos ecsetvonásokkal. Újra meg újra megmutatta félelmetes futball-IQ-ját, ahogy átverte az ellenfelet. Élvezet nézni a játékát.

Liverpoolecho.co.uk: Szoboszlai 8. Nem szükséges visszafogni támadójátékát még akkor sem, amikor védekező középpályás szerepkörében játszik. Az első gólt az ő szögletrúgása előzte meg, a harmadiknál ő adta a gólpasszt Szalahnak, és az ötödikben is nyakig benne volt.

Express.co.uk: Szoboszlai 8. Nem volt szükség rá, hogy visszafogja támadó hajlamait, jóllehet védekező pozícióban játszott. Bátran vetette bele magát a párharcokba, és sokat lőtt kapura. Szögletrúgása indította el az első gólhoz vezető eseménysort, Szalahnak gólpasszt adott a harmadiknál, és az ötödik is magán viselte a keze nyomát.

