Szoboszlai Dominik ebben a teljes BL-mezőny legjobbja

Az Opta ezt emelte ki a magyar támadó középpályás kapcsán:
Szoboszlai Dominik az egyetlen játékos az UEFA Bajnokok Ligájában ebben a szezonban, aki a következő kategóriákban egyértelműen a legjobb csapatában:
Gólok (4)
Gólok és gólpasszok (7)
Kialakított helyzetek (18)
Megnyert labdabirtoklás (47)
1 - @LFC's Dominik Szoboszlai is the only player in the UEFA Champions League this season who is the outright leader for his team in the following categories:— OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2026
Szoboszlai teljesítményének értékét csak tovább növeli, hogy a fenti kategóriák inkább a támadásokhoz, s nem a védekezéshez kapcsolódnak – holott kényszerűségből játszott jobbhátvédet és védekező középpályást is.