ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.06
usd:
325.16
bux:
124831.63
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután berúgta a nyitógólt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában játszott Olympique Marseille-Liverpool F. C. mérkõzésen Marseille-ban 2026. január 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Szoboszlai Dominik ebben a teljes BL-mezőny legjobbja

Infostart

Az Opta elemző rendszer érdekes statisztikai adatsorra hívta fel a figyelmet Szoboszlai Dominik a Bajnokok ligájában nyújtott kiváló teljesítménye alapján.

Az Opta ezt emelte ki a magyar támadó középpályás kapcsán:

Szoboszlai Dominik az egyetlen játékos az UEFA Bajnokok Ligájában ebben a szezonban, aki a következő kategóriákban egyértelműen a legjobb csapatában:

Gólok (4)

Gólok és gólpasszok (7)

Kialakított helyzetek (18)

Megnyert labdabirtoklás (47)

Szoboszlai teljesítményének értékét csak tovább növeli, hogy a fenti kategóriák inkább a támadásokhoz, s nem a védekezéshez kapcsolódnak – holott kényszerűségből játszott jobbhátvédet és védekező középpályást is.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik ebben a teljes BL-mezőny legjobbja

bajnokok ligája

liverpool fc

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fordulat Németországban az elektromos autóknál

Fordulat Németországban az elektromos autóknál

Bár a múlt év végén Brüsszelben ideiglenes csatát nyertek a benzines és a dízel meghajtású autók 2035-től való tiltásának ellenzői, szakértők szerint nem fér kétség ahhoz, hogy az elektromos járműveké a jövő. A német autóipar jövőjét és a klímavédelmet szem előtt tartva a berlini kormány most az új elektromos autók vásárlásának támogatására jelentős összeget irányzott elő.
VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy mérföldkőhöz értek a budapesti villamosok: munkába állt a századik CAF

Nagy mérföldkőhöz értek a budapesti villamosok: munkába állt a századik CAF

Pénteken forgalomba állították a századik CAF villamost Budapesten.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt

Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt

Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Downing Street says Trump 'wrong' to claim Nato troops avoided Afghanistan front line

Downing Street says Trump 'wrong' to claim Nato troops avoided Afghanistan front line

Veterans and bereaved families call the comments insulting, as the prime minister's spokesperson says "we are incredibly proud of our armed forces".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 15:52
Óceánjáró fedélzetén mutatták be az Alpine idei Forma-1-es autóját
2026. január 23. 13:32
Sós Csaba nem kertelt Kós Hubertról – Milák Kristóf is szóba került
×
×
×
×