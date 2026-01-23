Szoboszlai Dominik ebben a teljes BL-mezőny legjobbja

Az Opta ezt emelte ki a magyar támadó középpályás kapcsán:

Szoboszlai Dominik az egyetlen játékos az UEFA Bajnokok Ligájában ebben a szezonban, aki a következő kategóriákban egyértelműen a legjobb csapatában:

Gólok (4)

Gólok és gólpasszok (7)

Kialakított helyzetek (18)

Megnyert labdabirtoklás (47)

1 - @LFC's Dominik Szoboszlai is the only player in the UEFA Champions League this season who is the outright leader for his team in the following categories:



Goals (4)

Goals and assists (7)

Chances created (18)

Possession won (47)



Szoboszlai teljesítményének értékét csak tovább növeli, hogy a fenti kategóriák inkább a támadásokhoz, s nem a védekezéshez kapcsolódnak – holott kényszerűségből játszott jobbhátvédet és védekező középpályást is.