Manhercz Krisztián (b) és Ariszteidisz Halivolopulosz, a görög csapat tagja a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság elõdöntõjében játszott Magyarország - Görögország mérkõzésen a Belgrade Arenában 2026. január 23-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

Férfi vízilabda Eb: Manhercz Krisztián szerint a csapategység hozhat nagy eredményeket

Infostart / MTI

A csapatkapitány érdemelte ki a meccs emberének járó különdíjat a görögök ellen 15-12-re megnyert Európa-bajnoki elődöntőt követően, a Ferencváros klasszisa ugyanakkor a csapategységet emelte ki a belgrádi viadal vegyes zónájában.

"Védekezésben az első félidőben sokat hibáztunk, de a második félidőben az a végtelen akarat, tűz, bevetődő blokkok és Vogel Soma teljesítménye meghozta a sikert. Nem véletlenül volt a görögöké az egyetlen veretlen csapat eddig, kiváló, világklasszis játékosok alkotják, akik kihasználták a pontatlanságainkat, de szerencsére tudtunk váltatni és magasabb fokozatba kapcsolni" - fogalmazott a világ- és Európa-bajnok játékos.

"Hatalmas szíve van ennek a csapatnak: ha valaki hibázik, összezárunk, ha lemarad egy blokkról, akkor a másik bevetődik. Ez a szeret tud hosszú távon nagy győzelmeket hozni, ez a kohéziós erő az, amivel komoly eredményeket lehet elérni" - fűzte hozzá Manhercz, aki négy góljával oroszlánrészt vállalt a győzelemből. "Persze, szükség volt elöl és hátul is a jó játékomra, de egy fecske nem csinál nyarat" - mondta az MTI kérdésére a csapatkapitány, aki a fináléval kapcsolatban egyelőre annyit mondott, mindegy, hogy a szerb vagy az olasz gárda jön szembe, ők "meg fognak halni a vízben".

Angyal Dániel nem volt tisztában vele, hogy a 200. válogatott mérkőzésén ugrott medencébe, de mint elmondta, ennél szebb ajándékot el sem tudott volna képzelni.

"Nagyon fegyelmezetten és jól játszottunk, az első negyedben is úgy kaptuk a gólokat, hogy azokat a lövőket engedtük lőni, akiket előre megbeszéltünk, de kicsit talán lecsúszott egy-egy blokk, vagy apró hiba jött be. Négy negyeden keresztül tudtunk nagyon magas szinten vízilabdázni, ez közel volt a tökéleteshez" - mondta a 33 éves Angyal, aki éppen Görögországban, az Olympiakosz légiósa.

A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese.

A magyaroknak ez lesz történetük kilencedik Európa-bajnoki fináléjuk és rekordjukat tovább javíthatva a 14. elsőségüket gyűjthetik be a kontinensviadalokon, melyeken 1989 óta rendeznek egyenes kieséses meccseket.

vízilabda-válogatott

manhercz krisztián

vízilabda-eb

Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia
