Megműtötték a világbajnok magyar kardvívót

A magyar szövetség honlapja alapján a világranglistán 15. sportolóra körülbelül fél év kihagyás vár, így lemarad az idei világ- és Európa-bajnokságról.

A Vasas 31 éves versenyzőjét ugyanazzal a problémával műtötték meg, amivel mintegy másfél évvel korábban klubtársát, az akkor újdonsült olimpiai bajnok párbajtőrözőt, Nagy Dávidot.

A probléma az úgynevezett csípőütközési szindróma, annak is a súlyosabb fajtája.

"Túlvagyok a műtéten, remélem jól sikerült. Nehéz döntés volt, de úgy véltük, jobb, ha most megcsináljuk az operációt. Egyre nagyobb fájdalmakkal vívtam végig a versenyeket, ráadásul egyre hosszabb ideig tartott a regeneráció. Tudom, ezzel a szezon folytatása elment a számomra, viszont a következőre, az olimpia előtti idényre teljes értékű leszek, nem kell siettetnem a visszatérést" - nyilatkozta a kórházi ágyából Katona Renáta.

