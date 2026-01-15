ARÉNA - PODCASTOK
A győztes Battai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza és Katona Renáta (b-j) a női kardozók csapatversenyének bronzmérkőzése után a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 30-án. A magyar csapat 45-34-re nyert Japán ellen.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Megműtötték a világbajnok magyar kardvívót

Infostart / MTI

A csapatban világbajnok (2022) kardvívó Katona Renáta derekát megműtötték.

A magyar szövetség honlapja alapján a világranglistán 15. sportolóra körülbelül fél év kihagyás vár, így lemarad az idei világ- és Európa-bajnokságról.

A Vasas 31 éves versenyzőjét ugyanazzal a problémával műtötték meg, amivel mintegy másfél évvel korábban klubtársát, az akkor újdonsült olimpiai bajnok párbajtőrözőt, Nagy Dávidot.

A probléma az úgynevezett csípőütközési szindróma, annak is a súlyosabb fajtája.

"Túlvagyok a műtéten, remélem jól sikerült. Nehéz döntés volt, de úgy véltük, jobb, ha most megcsináljuk az operációt. Egyre nagyobb fájdalmakkal vívtam végig a versenyeket, ráadásul egyre hosszabb ideig tartott a regeneráció. Tudom, ezzel a szezon folytatása elment a számomra, viszont a következőre, az olimpia előtti idényre teljes értékű leszek, nem kell siettetnem a visszatérést" - nyilatkozta a kórházi ágyából Katona Renáta.

Nyitókép: A győztes Battai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza és Katona Renáta (b-j) a női kardozók csapatversenyének bronzmérkőzése után a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 30-án. A magyar csapat 45-34-re nyert Japán ellen.

