2026. január 16. péntek Gusztáv
Varga Barnabás az AEK Athén mezében.
Nyitókép: Facebook/AEK Athén

Varga Barnabás máris pénzbüntetést kaphat új klubjánál

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A magyar válogatott csatár új csapata, az AEK Athén már a legjobb nyolc között kiesett a Görög Kupából, miután 1–0-ra kikapott az OFI Krétától. Az athéni klub játékosai pénzbírságot kaphatnak, de egy esetben elkerülhetik ezt. Nem lesz könnyű teljesíteni a tulajdonos elvárását.

Varga Barnabás új csapata, az AEK Athén hazai pályán 1–0-ra kikapott az OFI Krétától a labdarúgó Görög Kupa negyeddöntőjében. A magyar válogatott csatár a múlt hét végi, Arisz elleni (1–1) bajnoki meccshez hasonlóan ezúttal is csereként lépett pályára, most az 57. percben állt be a Ferencváros és a Paks korábbi játékosa. Adott egy kulcspasszt, amiből akár gól is születhetett volna, továbbá kiharcolt egy sárga lapot is.

Az AEK Athén tulajdonosa, Mariosz Ilopulosz a kupakudarc után határozott lépésre szánta el magát: 400 ezer euróra büntette meg a játékosokat – írja az nb1.hu görög lapinformációkra hivatkozva.

A beszámolók alapján a tulajdonos személyesen tájékoztatta Varga Barnabásékat a döntéséről a csapat csütörtöki edzése előtt.

A büntetés csak akkor nem lép életbe, ha az AEK megnyeri a következő három tétmérkőzését a Panathinaikosz, az Aszterasz Tripolisz és az Olympiakosz ellen.

Ez nem ígérkezik könnyű feladatnak, hiszen erős ellenfelekről van szó. Az AEK Athén jelenleg harmadik a görög bajnokságban, míg a három következő ellenfél közül az Olympiakosz vezeti a tabellát, a Panathinaikosz az ötödik, az Aszterasz Tripolisz pedig a 11.

Az AEK Athén január 6-án jelentette be Varga Barnabás szerződtetését a Ferencvárostól. A 28-szoros magyar válogatott támadó 2029 nyaráig kötelezte el magát a görög klubhoz, amely a transfermarkt.de szerint 4.5 millió eurót fizetett érte.

