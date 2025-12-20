Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán

Sárkány Zalán 800 méter gyorson arany-, míg 1500 méter gyorson ezüstérmet nyert a lengyelországi Lublinban rendezett rövid pályás úszó Európa-bajnokságon. Ráadásul a 22 éves versenyző mindkét számban megdöntötte az országos csúcsot, a rövidebb távon 7:26.84 perces, míg 1500 méteren 14:15.51 perces időeredménnyel.

Az Indianai Egyetemen tanuló úszó már visszatért a tengerentúlra, ott érte el telefonon az InfoRádió riportere. Mint a sportoló elmondta, az országos csúcs megdöntését előzetesen mindkét távon elvárta magától Lublinban. 800 méteren a saját maga által felállított korábbi rekordot üldözte, míg 1500 méteren Betlehem Dávidot szerette volna felülmúlni. Felidézte, hogy a hosszabbik távon 2023-ban már ő is közel került a csúcsdöntéshez. Pontosan tudta, hogy ha jó idővel akar jó eredményeket elérni az Európa-bajnokságon, akkor „rá kell mennie” az új országos rekordokra.

Továbbra is a 800 méter áll közelebb a szívéhez, hiszen a tavalyi, budapesti rövid pályás vb-n is ebben a számban lett első, és végül Lengyelországban is a rövidebb távon állhatott fel a dobogó legfelső fokára, mint ahogy az októberi, westmonti világkupán is. Nagyon örül, hogy 800 méteren ennyire jól teljesít most már viszonylag hosszabb ideje, de összességében nincs miért bánkódnia az 1500 méter miatt sem. Nem esik nehezére elismerni, hogy ezen a távon ezúttal jobb volt az ír Daniel Wiffen az Eb-n. Ezzel együtt az lesz a célja a jövőben, hogy elkapja őt a hosszabb távon is, mint ahogy ez sikerült 800 méteren, ahol maga mögé tudta utasítani.

Utólag elismerte, volt egyfajta nyomás rajta amiatt, hogy rövid pályás világbajnokként sokan elvárták tőle a lengyelországi Eb-n is az első helyet 800 méteren.

Ez azonban nem hatott rá bénítólag, nem lett tőle stresszes, inkább motiválta.

Az őszi vk-szereplés egy jó visszaigazolás volt számára, így magabiztosan utazott ki az Eb-re. Mint fogalmazott, előtte azt mondogatta magában, „illene nyerni” 800-on, végül versenyhelyzetben is bebizonyította, hogy meg tud felelni az elvárásoknak.

A következő nagyobb teljesítendő lépcsőfok az lehet, hogy a nagymedencés világversenyeken is dobogóra állhasson. Az idei, szingapúri vb volt az első nagymedencés világbajnoksága a felnőttek között, ahol 1500 méter gyorson a hetedik helyen végzett. Sárkány Zalán szerint „az sem egy rossz eredmény”, de megjegyezte, hogy nemzetközi téren még „gyerekcipőben” jár a nagymedencés versenyzést illetően. Jövő augusztusban Párizsban rendezik az Európa-bajnokságot, de Sárkány Zalán nem szeretne ennyire előre tekinteni. Előtte is lesz bőven feladata, így például hamarosan az amerikai egyetemi bajnokságon is indul, ahol 25 yardos medencében úsznak, ami a rövid pályának felel meg.

Hosszabb távon pedig az a célja, hogy a nagymedencés világversenyeken is tudja hozni azokat az eredményeket, mint rövid pályán.

Sárkány Zalán tulajdonképpen kétlaki élet él: elsősorban az Egyesült Államokban versenyez és tanul, de időnként Magyarországon is edz. Mint mondta, kezd hozzászokni ehhez az életvitelhez, de nem tagadta, hogy kezdetben nagyon furcsa és nehéz volt számára. Saját bevallása szerint az ingázás és az abból adódó átállás jelenti a legnagyobb kihívást. Az edzésekre ugyanakkor ez nincsen rossz hatással, ugyanis a két amerikai edzője rendszeresen egyeztet Szokolai Lászlóval, aki az itthoni felkészülését irányítja. Sárkány Zalán szerint összehangolt munka folyik, minden támogatást megkap, és úgy érzi, bevált ez a rendszer, nincs semmi ok rá, hogy ezen változtassanak.