ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 20. szombat Teofil
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az aranyérmes Sárkány Zalán a férfi 800 méteres gyorsúszás eredményhirdetésén a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon a lengyelországi Lublinban 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Egy arany- és egy ezüstéremmel, valamint két új országos csúccsal tért vissza az Egyesült Államokba a lublini rövid pályás Eb-ről a 22 éves úszó. Szokolai László tanítványa az InfoRádióban azt mondta, a 800 méter gyors világbajnoki címvédőjeként érzett némi nyomást, de ez nem vetette vissza, hanem éppenhogy motiválta. Arról is beszélt, milyen nehézségeket jelent számára a kétlaki élet.

Sárkány Zalán 800 méter gyorson arany-, míg 1500 méter gyorson ezüstérmet nyert a lengyelországi Lublinban rendezett rövid pályás úszó Európa-bajnokságon. Ráadásul a 22 éves versenyző mindkét számban megdöntötte az országos csúcsot, a rövidebb távon 7:26.84 perces, míg 1500 méteren 14:15.51 perces időeredménnyel.

Az Indianai Egyetemen tanuló úszó már visszatért a tengerentúlra, ott érte el telefonon az InfoRádió riportere. Mint a sportoló elmondta, az országos csúcs megdöntését előzetesen mindkét távon elvárta magától Lublinban. 800 méteren a saját maga által felállított korábbi rekordot üldözte, míg 1500 méteren Betlehem Dávidot szerette volna felülmúlni. Felidézte, hogy a hosszabbik távon 2023-ban már ő is közel került a csúcsdöntéshez. Pontosan tudta, hogy ha jó idővel akar jó eredményeket elérni az Európa-bajnokságon, akkor „rá kell mennie” az új országos rekordokra.

Továbbra is a 800 méter áll közelebb a szívéhez, hiszen a tavalyi, budapesti rövid pályás vb-n is ebben a számban lett első, és végül Lengyelországban is a rövidebb távon állhatott fel a dobogó legfelső fokára, mint ahogy az októberi, westmonti világkupán is. Nagyon örül, hogy 800 méteren ennyire jól teljesít most már viszonylag hosszabb ideje, de összességében nincs miért bánkódnia az 1500 méter miatt sem. Nem esik nehezére elismerni, hogy ezen a távon ezúttal jobb volt az ír Daniel Wiffen az Eb-n. Ezzel együtt az lesz a célja a jövőben, hogy elkapja őt a hosszabb távon is, mint ahogy ez sikerült 800 méteren, ahol maga mögé tudta utasítani.

Utólag elismerte, volt egyfajta nyomás rajta amiatt, hogy rövid pályás világbajnokként sokan elvárták tőle a lengyelországi Eb-n is az első helyet 800 méteren.

Ez azonban nem hatott rá bénítólag, nem lett tőle stresszes, inkább motiválta.

Az őszi vk-szereplés egy jó visszaigazolás volt számára, így magabiztosan utazott ki az Eb-re. Mint fogalmazott, előtte azt mondogatta magában, „illene nyerni” 800-on, végül versenyhelyzetben is bebizonyította, hogy meg tud felelni az elvárásoknak.

A következő nagyobb teljesítendő lépcsőfok az lehet, hogy a nagymedencés világversenyeken is dobogóra állhasson. Az idei, szingapúri vb volt az első nagymedencés világbajnoksága a felnőttek között, ahol 1500 méter gyorson a hetedik helyen végzett. Sárkány Zalán szerint „az sem egy rossz eredmény”, de megjegyezte, hogy nemzetközi téren még „gyerekcipőben” jár a nagymedencés versenyzést illetően. Jövő augusztusban Párizsban rendezik az Európa-bajnokságot, de Sárkány Zalán nem szeretne ennyire előre tekinteni. Előtte is lesz bőven feladata, így például hamarosan az amerikai egyetemi bajnokságon is indul, ahol 25 yardos medencében úsznak, ami a rövid pályának felel meg.

Hosszabb távon pedig az a célja, hogy a nagymedencés világversenyeken is tudja hozni azokat az eredményeket, mint rövid pályán.

Sárkány Zalán tulajdonképpen kétlaki élet él: elsősorban az Egyesült Államokban versenyez és tanul, de időnként Magyarországon is edz. Mint mondta, kezd hozzászokni ehhez az életvitelhez, de nem tagadta, hogy kezdetben nagyon furcsa és nehéz volt számára. Saját bevallása szerint az ingázás és az abból adódó átállás jelenti a legnagyobb kihívást. Az edzésekre ugyanakkor ez nincsen rossz hatással, ugyanis a két amerikai edzője rendszeresen egyeztet Szokolai Lászlóval, aki az itthoni felkészülését irányítja. Sárkány Zalán szerint összehangolt munka folyik, minden támogatást megkap, és úgy érzi, bevált ez a rendszer, nincs semmi ok rá, hogy ezen változtassanak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán

úszás

aranyérem

országos csúcs

rövid pályás eb

sárkány zalán

lublin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán

Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán
Egy arany- és egy ezüstéremmel, valamint két új országos csúccsal tért vissza az Egyesült Államokba a lublini rövid pályás Eb-ről a 22 éves úszó. Szokolai László tanítványa az InfoRádióban azt mondta, a 800 méter gyors világbajnoki címvédőjeként érzett némi nyomást, de ez nem vetette vissza, hanem éppenhogy motiválta. Arról is beszélt, milyen nehézségeket jelent számára a kétlaki élet.
Átszabnak több városi parkot, sokan fellélegezhetnek

Átszabnak több városi parkot, sokan fellélegezhetnek

A települési zöldfelületek tudatos tervezésével és kezelésével szeretné mérsékelni az allergia által okozott betegségterhelést egy osztrák-magyar határ menti együttműködés, amelyben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is részt vesz. A projekt célja, hogy a városi parkokba a jövőben olyan növények kerüljenek, amelyek nem okoznak pollenallergiát, de közben képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz is.
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új törésvonalra derült fény a "régi" és az "új" EU között

Új törésvonalra derült fény a "régi" és az "új" EU között

A gazdaságilag fejlettebb EU-tagállamok körében az uniós átlagnál erősebb kapcsolat jellemző az innovációs teljesítmény és a fenntarthatósági eredményesség között, míg a fejletlenebb országoknál nem igazolható szignifikáns kapcsolat, továbbá ezen tagállamok mind az innováció, mind a fenntartható fejlődés terén gyengébben teljesítettek - derül ki egy új hazai tanulmányból. Ez utóbbi azzal együtt igaz Magyarországra is, hogy az elmúlt években a fenntartható fejlődés és az innováció területén is látható előrelépést ért el. A kutatók szerint a regionális különbségek alapján célszerű lenne felülvizsgálni a fenntartható fejlődést szolgáló innovációk ösztönzését támogató uniós irányelveket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érhet igazán magasra az Epstein-botrány: rengeteg ismert ember szerepel az eddig titkos iratokban

Most érhet igazán magasra az Epstein-botrány: rengeteg ismert ember szerepel az eddig titkos iratokban

Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epstein-ügy több százezer oldalnyi iratát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Democrats have criticised the justice department for releasing only some documents, alleging it violates the law ordering the files to be released.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 20. 13:03
Hawaiin folytatja a röplabdázó Ratkai Panna
2025. december 20. 12:21
IFFHS: Vitinha a legjobb játékszervező, Szoboszlai német csapattársa a tizedik
×
×
×
×