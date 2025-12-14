Filmsztár lesz Cristiano Ronaldóból, hollywoodi szuperprodukcióban kap szerepet

Legalábbis erre lehet következtetni a főszereplő és producer, Vin Diesel Instagram-posztjából – írja a 24.hu.

A színész szerint „mindenki azt kérdezte”, benne lesz-e Ronaldo a Halálos iramban 2027-ben érkező befejezésében. Most „írtak neki szerepet”.

Ronaldo így olyan sztárokhoz csatlakozik, akik az évek során szerepet vállaltak a Halálos iramban-sorozatban, mint például Jason Statham, Charlize Theron, Helen Mirren, Dwayne Johnson, Jason Momoa, Gal Gadot és Cardi B.

A Halálos iramban befejező filmje a 10. rész folytatása lesz Diesel úgy írja, ez lesz a X/2. rész.