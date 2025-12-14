ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 14. vasárnap Szilárda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A portugál Cristiano Ronaldo, miután berúgta csapata második, egyenlítő gólját a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság F csoportja harmadik fordulójának Portugália-Franciaország mérkőzésén a budapesti Puskás Ferenc Stadionban 2021. június 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Illyés Tibor

Filmsztár lesz Cristiano Ronaldóból, hollywoodi szuperprodukcióban kap szerepet

Infostart

Úgy tűnik, Cristiano Ronaldo is szerepelni fog a Halálos iramban forgatás alatt álló, utolsónak mondott részében.

Legalábbis erre lehet következtetni a főszereplő és producer, Vin Diesel Instagram-posztjából – írja a 24.hu.

A színész szerint „mindenki azt kérdezte”, benne lesz-e Ronaldo a Halálos iramban 2027-ben érkező befejezésében. Most „írtak neki szerepet”.

Ronaldo így olyan sztárokhoz csatlakozik, akik az évek során szerepet vállaltak a Halálos iramban-sorozatban, mint például Jason Statham, Charlize Theron, Helen Mirren, Dwayne Johnson, Jason Momoa, Gal Gadot és Cardi B.

A Halálos iramban befejező filmje a 10. rész folytatása lesz Diesel úgy írja, ez lesz a X/2. rész.

View this post on Instagram

A post shared by Vin Diesel (@vindiesel)

Kezdőlap    Sport    Filmsztár lesz Cristiano Ronaldóból, hollywoodi szuperprodukcióban kap szerepet

film

cristiano ronaldo

mozi

halálos iramban

vin diesel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most berobban a kombinált utazás és a mikroturizmus – így alakul idén a hazai adventi időszak

Most berobban a kombinált utazás és a mikroturizmus – így alakul idén a hazai adventi időszak

Az ünnepi időszakban különösen elterjedt a kombinált turizmus, ami azt jelenti, hogy a családok választanak egy kulturális programot, ami ilyenkor leginkább a karácsonyi vásárok megtekintése lehet, és összekötik például wellnessezéssel vagy gyógyfürdők meglátogatásával. Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, milyen utazásokat és milyen úti célra szerveznek ilyenkor leggyakrabban a magyarok.
Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor szerint a gyermekvédelemben nincs alku. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban adott egyórás interjút Lentulai Krisztiánnak. A kormányfő szerint Amerika békét, Európa háborút akar, és kulcsfontosságú Magyarország mozgástere a 2026-os választáson. A teljes interjút a Mandiner YouTube-csatornáján tették közzé.
 

A kormány közzétette: 1,6 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kis híján katasztrófát okozott egy kínai műhold: a SpaceX-nek kellett közbelépnie

Kis híján katasztrófát okozott egy kínai műhold: a SpaceX-nek kellett közbelépnie

Veszélyesen megközelítette egymást egy kínai rakétával felbocsátott műhold és az Elon Musk által vezetett SpaceX Starlink műholdkonstellációjának egyik egysége, ami rávilágít a műholdüzemeltetők közötti koordináció hiányából fakadó kockázatokra - írta meg a Space.com.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Gyakran iszol teát, jól ismered a különleges fajtákat is? Teszteld, mit tudsz kedvenc italodról!

Kvíz: Gyakran iszol teát, jól ismered a különleges fajtákat is? Teszteld, mit tudsz kedvenc italodról!

Rendszeresen teázol, szívesen fogyasztod akár kávé helyett is? Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd meg nekünk, mennyit tudsz a világ leghíresebb teafajtáiról!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
British-born rabbi among 11 killed in Bondi, as police investigate attack on Jewish community

British-born rabbi among 11 killed in Bondi, as police investigate attack on Jewish community

Eli Schlanger was a father of five, his family tells the BBC. At least two dozen people were also injured in the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 14. 17:06
Megint kikapott otthon a Ferencváros, marad élen a Győr
2025. december 14. 15:26
Értékelés a női kézi-vb után – Pálinger Katalin: tudni kell átkapcsolni másik taktikára, más stílusra
×
×
×
×