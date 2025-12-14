A Rangers után a Debrecen a Fradi vendége – sport a tévében

M4 Sport
12.15: Labdarúgó NB I, Kolorcity Kazincbarcika SC-Paksi FC
14.45: Labdarúgó NB I, Ferencvárosi TC-Debreceni VSC
17.30: Kézilabda, női világbajnokság, döntő
M4 Sport+
11.30: Atlétika, mezei futás, Európa-bajnokság
14.30: Kézilabda, női világbajnokság, bronzmérkőzés
Sport 1
13.30, 20.00: Darts, világbajnokság, 4. nap, London
18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Trabzonspor-Besiktas
Sport 2
14.45: Kézilabda, férfiak, német bajnokság, Lemgo-THW Kiel
17.45: Kézilabda, férfiak, német bajnokság, Gummersbach-Magdeburg
21.30: Kosárlabda, NBA, Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets
Eurosport 1
9.15: Alpesisí, vk, férfiak, Val d'Isere, műlesiklás, 1. futam
10.30: Alpesisí, vk, nők, Saint Moritz, szuperóriás-műlesiklás
12.45: Alpesisí, vk, férfiak, Val d'Isere, műlesiklás, 2. futam
14.00: Sífutás, vk, nők, Davos, 10 km, szabadstílus
14.45: Biatlon, vk, nők, Hochfilzen, üldözőverseny
15.30: Síugrás, vk, férfiak, Klingenthal, HS 140
Eurosport 2
9.40: Sífutás, vk, férfiak, Davos, 10 km, szabadstílus
11.45: Biatlon, vk, férfiak, Hochfilzen, váltó
13.30: Terepkerékpározás, vk, Namur, nők
15.00: Terepkerékpározás, vk, Namur, férfiak
19.00: Golf, Grant Thornton Invitational, 3. nap
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Newcastle United
17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Leeds United
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Real Oviedo
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Athletic Bilbao
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Villarreal
20.55: Labdarúgás: spanyol bajnokság, Alavés-Real Madrid
Arena 4
13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Schalke 04-1.FC. Nürnberg
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, SC Freiburg-Borussia Dortmund
19.00: Amerikaifutball, NFL, New England Patriots-Buffalo Bills
22.15: Amerikaifutball, NFL, Los Angeles Rams-Detroit Lions
Match 4
12.15: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Sassuolo
14.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Manchester City
17.15: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Mainz 05
20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Juventus
MAX 4
19.00: Amerikaifutball, NFL, Kansas City Chiefs-Los Angeles Chargers