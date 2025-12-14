ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 14. vasárnap
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Rangers után a Debrecen a Fradi vendége – sport a tévében

Infostart / MTI

Döntőjéhez érkezett a női kézilabda-vb, utazik a Real Madrid, a Manchester City ls a Juventus is. A téli sportok kedvelői sem fognak unatkozni, mutatjuk a teljes vasárnapi tévés sportkínálatot!

M4 Sport

12.15: Labdarúgó NB I, Kolorcity Kazincbarcika SC-Paksi FC

14.45: Labdarúgó NB I, Ferencvárosi TC-Debreceni VSC

17.30: Kézilabda, női világbajnokság, döntő

M4 Sport+

11.30: Atlétika, mezei futás, Európa-bajnokság

14.30: Kézilabda, női világbajnokság, bronzmérkőzés

Sport 1

13.30, 20.00: Darts, világbajnokság, 4. nap, London

18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Trabzonspor-Besiktas

Sport 2

14.45: Kézilabda, férfiak, német bajnokság, Lemgo-THW Kiel

17.45: Kézilabda, férfiak, német bajnokság, Gummersbach-Magdeburg

21.30: Kosárlabda, NBA, Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets

Eurosport 1

9.15: Alpesisí, vk, férfiak, Val d'Isere, műlesiklás, 1. futam

10.30: Alpesisí, vk, nők, Saint Moritz, szuperóriás-műlesiklás

12.45: Alpesisí, vk, férfiak, Val d'Isere, műlesiklás, 2. futam

14.00: Sífutás, vk, nők, Davos, 10 km, szabadstílus

14.45: Biatlon, vk, nők, Hochfilzen, üldözőverseny

15.30: Síugrás, vk, férfiak, Klingenthal, HS 140

Eurosport 2

9.40: Sífutás, vk, férfiak, Davos, 10 km, szabadstílus

11.45: Biatlon, vk, férfiak, Hochfilzen, váltó

13.30: Terepkerékpározás, vk, Namur, nők

15.00: Terepkerékpározás, vk, Namur, férfiak

19.00: Golf, Grant Thornton Invitational, 3. nap

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Newcastle United

17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Leeds United

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Real Oviedo

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Athletic Bilbao

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Villarreal

20.55: Labdarúgás: spanyol bajnokság, Alavés-Real Madrid

Arena 4

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Schalke 04-1.FC. Nürnberg

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, SC Freiburg-Borussia Dortmund

19.00: Amerikaifutball, NFL, New England Patriots-Buffalo Bills

22.15: Amerikaifutball, NFL, Los Angeles Rams-Detroit Lions

Match 4

12.15: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Sassuolo

14.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Manchester City

17.15: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Mainz 05

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Juventus

MAX 4

19.00: Amerikaifutball, NFL, Kansas City Chiefs-Los Angeles Chargers

Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
2025. december 13. 22:13
Ponttalan és pontatlan – fájó pillanatok a Tüskecsarnokban
2025. december 13. 20:10
Szoboszlai Dominik megsérült
