2025. november 17. hétfő
Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott játékosa, miután csapata 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen 2025. november 16-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Szoboszlai Dominik üzent a világnak: fáj

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szoboszlai Dominik egy nappal a magyar labdarúgó-válogatott fájdalmas, írek ellen elveszített világbajnoki selejtezős találkozója után a közösségimédia-oldalán üzent a szurkolóknak.

Mint arról beszámoltunk, vasárnap délután a 96. percben kapott góllal a magyar labdarúgó-válogatott kikapott 3–2-re az írektől és ezzel csak harmadik lett a csoportjában, nem mehet a márciusi pótselejtezőre, nem jutott ki a világbajnokságra.

Bár Szoboszlai Dominik, a nemzeti együttes csapatkapitánya az M4 kamerájának a lefújás utáni pillanatokban rendelkezésére állt, mindössze hét szóban értékelte a pályán történteket. Hétfő délután, egy nappal a találkozó után viszont egy hosszú közösségi bejegyzést tett közzé a Liverpool sztárja – vette észre az Index – amit azzal kezdett, hogy „fáj”.

„Fáj, mert nagyon akartuk! Nem csak magunkért, hanem értetek is. Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket” – írta, hozzátéve: csapatkapitányként sajnálja, hogy nem sikerült a pótselejtezős szereplés kiharcolása, de végtelenül büszke mindegyik játékosra, stábtagra és az edzőkre is.

A 25 éves középpályás zárásként azt írta: „imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is”.

Szoboszlai Dominik üzent a világnak: fáj

