Szoboszlai Dominik üzent a világnak: fáj

Mint arról beszámoltunk, vasárnap délután a 96. percben kapott góllal a magyar labdarúgó-válogatott kikapott 3–2-re az írektől és ezzel csak harmadik lett a csoportjában, nem mehet a márciusi pótselejtezőre, nem jutott ki a világbajnokságra.

Bár Szoboszlai Dominik, a nemzeti együttes csapatkapitánya az M4 kamerájának a lefújás utáni pillanatokban rendelkezésére állt, mindössze hét szóban értékelte a pályán történteket. Hétfő délután, egy nappal a találkozó után viszont egy hosszú közösségi bejegyzést tett közzé a Liverpool sztárja – vette észre az Index – amit azzal kezdett, hogy „fáj”.

„Fáj, mert nagyon akartuk! Nem csak magunkért, hanem értetek is. Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket” – írta, hozzátéve: csapatkapitányként sajnálja, hogy nem sikerült a pótselejtezős szereplés kiharcolása, de végtelenül büszke mindegyik játékosra, stábtagra és az edzőkre is.

Fáj.

Fáj, mert nagyon akartuk!

Nem csak magunkért, hanem értetek is.

Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket.



Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre.



Imádok… pic.twitter.com/aTTr0JH4C5 — Dominik Szoboszlai (@_SZD10) November 17, 2025

A 25 éves középpályás zárásként azt írta: „imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is”.