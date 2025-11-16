ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 16. vasárnap Ödön
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A magyar csapat játékosai, miután 3-2-re kikaptak Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen 2025. november 16-án.
Nyitókép: Illyés Tibor

Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

Infostart

A magyar válogatottnak nemhogy a döntetlenre, de a mérkőzés megnyerésére is reális esélye volt az írek ellen vasárnap délután a Puskás Arénában, a vége mégis kudarc lett – 3–2-es vereség, csak harmadik hely a csoportban.

Nehéz átfogóan értékelni a csoportszakaszban történteket, hiszen, ha a portugálok, akik 9–1-re megverték az örményeket a magyar–írrel párhuzamosan rendezett találkozón, nyertek volna Dublinban csütörtökön, a magyar csapat már továbbjutóként áll ki a saját záró csoportmérkőzésére. De nem nyertek, így a magyaroknak marad a kudarc és a tanulságok levonása.

Az egyik, hogy bár előre tudtuk, hogy a portugálok nagy favoritok, még soha nem nyertünk ellenük, s végső soron a lisszaboni döntetlen a bravúr kategóriájába tartozott, mégis: csak szerencsével lehet továbbjutni még egy négyes csoportból is, ha az adott válogatott csupán a kvartett utolsó helyezettjét, leggyengébb tagját tudja legyőzni. Ez történt, a magyar válogatott csupán az örmények ellen tudott nyerni, igaz, kétszer is. Ám ez nem volt elég.

A Marco Rossi-éra sikeresebb időszakaiban, elsősorban 2020 és 2023 között, a játék alapja a nagyon jól megszervezett, a középpályások által is támogatott védekezés volt, amelynek köszönhetően a csapat (viszonylag kevés gólt kapott.

A 2020-as őszön, a Nemzetek Ligája B-divíziójában, egy a mostaninál csak kicsivel könnyebb, vagy nem is könnyebb kvartettben, az oroszok, a szerbek és a törökök ellen, hat mérkőzésen csupán négy gólt kapott, ebből hármat itthon az oroszok ellen.

A 2021-es Eb-n, egy borzalmasan nehéz csoportban, három mérkőzésen hatot, a portugálok, a németek és a franciák ellen, ezek közül négyet az utolsó tíz percben.

2021 őszén, a világbajnoki selejtezőkön, tíz mérkőzésen 13-at, az angol, a lengyel, az albán, az andorrai és a San Marinó-i csapat ellen. De 2022-ben, a Nemzetek Ligája A-csoportjában, megint csak hat mérkőzésen, az angolok, a németek és az olaszok ellen, csupán ötöt, ez volt egyébként a legkevesebb a csoportban.

S 2023-ban sem lehetett panasz a védelemre, az Eb-selejtezőkön nyolc mérkőzésen hétszer került a labda a magyar kapuba, kiváló mutató, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a hétből ötöt az utolsó három mérkőzésén kapott a csapat.

Ám a 2024-es Eb-n már megbomlott a védelem egysége, csak a skótok ellen sikerült kapott gól nélkül zárni, a svájciak három, a németek két gólt szereztek.

Azóta nincs, vagy csak alig van állandóság a védelemben,

a 2024 őszi Nemzetek Ligája-találkozókon (az ellenfelek: a német, s bosnyák és a holland csapat) a két „nagy” a saját pályáján kilenc gólt szerzett a magyarok ellen. A pótselejtezőn a törökök, kétszer 90 perc alatt hatot. Ez mind-mind rengeteg.

Mint ahogyan sok a mostani selejtezősorozatban a portugáloktól kapott öt, s még több – ha létezik ilyen a matematikában – még több az írektől kapott öt.

Amikor a magyar válogatott gólt kap

A kapott gólok száma is sok, de még riasztóbb annak elemzése, mikor kapta a mostani vb-selejtezősorozatban tíz gólját a magyar csapat. Csupán három esett ezek közül az első félidőben, mind a hat mérkőzést tekintve csak a portugálok elleni, lisszaboni találkozót zártuk hátrányban.

A második félidőben kapott hét gólból kettő esett a fordulás utáni öt percben, s további négy a 80. perc után, sőt kettő, egyaránt az írek ellen, a 90. percen is túl. (Az igazságosság kedvéért: Szoboszlai Dominik a 91. percben egyenlített Lisszabonban.)

A kapitány újságírói kérdésre nem tudott válaszolni arra, hogy a mérkőzés végi összeomlásoknak mentális, fizikai, vagy bármilyen más oka lehet-e.

Kezdőlap    Sport    Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

magyar válogatott

marco rossi

vb-selejtezők

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ízelítőt ad a tél Európának a jövő héten – Itt jöhet az első hó

Ízelítőt ad a tél Európának a jövő héten – Itt jöhet az első hó

Sarkvidéki légtömegek érik el Európa nagy részét, a magasabb hegységekben már havazásra is lehet számítani – írja a The Weather on Maps.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megint az OTP húzta le a BUX-ot - rekordok és milliárdok repkedtek a héten a tőzsdén

Megint az OTP húzta le a BUX-ot - rekordok és milliárdok repkedtek a héten a tőzsdén

A heti forgalom 118,48 milliárd forint volt az előző heti 93,49 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Marjorie Taylor Greene doubles down on Epstein files amid fallout with Trump

Marjorie Taylor Greene doubles down on Epstein files amid fallout with Trump

In a new interview, the congresswoman continued to urge the files' release despite the US president's harsh opposition.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 16. 20:24
Kilenccel mentek a franciák, mégis a Fradi nyert
2025. november 16. 18:57
Csányi Sándor nem bírt a könnyeivel
×
×
×
×