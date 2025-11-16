ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 16. vasárnap
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Rossi szerint ezek a legrosszabb pillanatai szövetségi kapitányként

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az MLSZ X-csatornájának nyilatkozott Marco Rossi szövetségi kapitány.

„Nincsenek szavak, nem tudom, mit mondhatnék. Nagyon szomorú vagyok a srácok, a szurkolók, az ország miatt. Be kellett volna rúgni a harmadik gólt. Néhány játékosunk cserét is kért. Tudtuk a mérkőzés előtt, hogy ez lesz az írek terve, hogy ívelésekkel fognak próbálkozni. Nem tudtuk a fizikalitásukkal felvenni a versenyt, ez volt az ok. Nagyon nehéz, amikor az utolsó pillanatban kapsz egy gólt, ez történt idegenben és most is. Az utolsó másodperceken ment el mindkét meccs.

A játékosok hozzáállása miatt nem panaszkodhatok, azt tették, amit kértem. Tudtuk előre, hogy

az írek gondot tudnak okozni nekünk.

Kicsivel nagyobb szerencsével megoldhattuk volna, már Dublinban is jobb eredményt érhettünk volna el.

Budapest, 2025. november 16. Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott játékosa, miután csapata 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen 2025. november 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Budapest, 2025. november 16. Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott játékosa, miután csapata 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen 2025. november 16-án. MTI/Hegedüs Róbert

Nagyon nehéz lesz innen felállni, nehéz most a jövőre gondolnom, a következő mérkőzésekre. Én vagyok a nemzeti válogatott szövetségi kapitánya már egy jó ideje, és ez a legrosszabb pillanatom azóta.”

24 ÓRA
2025. november 16. 14:57
2025. november 16. 12:14
Gyulay Zsolt és Schmidt Ádám is bizakodó, továbbra is 10 magyar aranyat várnak Los Angelesben
2025. november 16. 12:14
Gyulay Zsolt és Schmidt Ádám is bizakodó, továbbra is 10 magyar aranyat várnak Los Angelesben
