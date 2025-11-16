Az írek kapitánya elárulta, szerinte miben hibáztak a magyarok

Az izlandi nemzetiségű ír kapitány így fogalmazott: „Ma valószínűleg jobban játszottak a magyarok, főleg az első félidőben, de a mi játékosaink végig hittek magukban, nem adták fel. Most kifizetődött a kockázat, amit a végén vállaltunk azzal, hogy

már három csatárral játszottunk.

Nem szoktam kiemelni egyes játékosokat, de kivételt kell tennem Parrott esetében, mert három napja Portugália ellen kétszer, ma Magyarországon háromszor volt eredményes" - mondta Heimir Hallgrímsson:

Hozzátette: a magyarok a végén a vesztükre húzták az időt.