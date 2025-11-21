ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 21. péntek
Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott játékosa, miután csapata 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen 2025. november 16-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Ez várható most Szoboszlaiéktól: megszólalt a nagyfőnök

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Arne Slot, az angol bajnok Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint Szoboszlai Dominiknek az írektől elszenvedett vereséget és a világbajnoki pótselejtezőről való "lecsúszást" nagyon nehéz lehet megemésztenie, ugyanakkor biztos benne, hogy a magyar játékos továbbra is maximálisan küzd majd a klub sikereiért.

„Természetesen beszéltem vele és Kerkez Milossal is, mindketten rendkívül csalódottak voltak. Nagyon közel álltak a pótselejtezőhöz, és végül a hosszabbítás hosszabbításában estek ki. Nagyon nehéz lehet neki" - fogalmazott a holland szakember a pénteki sajtótájékoztatón.

Hozzátette, az még inkább megnehezíti az ilyen helyzetek feldolgozását, ha látod, hogy a csapattárs, Andrew Robertson kiharcolta a világbajnoki szereplést a skótokkal, s ez mit jelent neki és az országának.

"Nagyon nehéz lehet neki, bár mostanában nálunk is csalódott lehetett párszor, persze nem ennyire. Szerintem azonban rendben lesz a mérkőzésen, és teljes erőbedobással játszik majd" - jelentette ki Slot, aki furcsának tartja, hogy egy másik liverpooli játékos, Alexander Isak annak ellenére még küzdhet hazája válogatottjával a vb-szereplésért, hogy hat mérkőzésből csak öt pontot szerzett Svédország a kvalifikáció során, ám a Nemzetek Ligája C divíziójában aratott sikerével még "életben maradt".

A Liverpool a bajnokságban szombat délután a Nottingham Forest együttesét fogadja.

Putin backs US plan for ending Ukraine war as Trump gives Kyiv deadline to accept

Putin backs US plan for ending Ukraine war as Trump gives Kyiv deadline to accept

President Zelensky says Ukraine faces one of the most difficult moments in its history, as the White House pushes its plan.

