Ez várható most Szoboszlaiéktól: megszólalt a nagyfőnök

„Természetesen beszéltem vele és Kerkez Milossal is, mindketten rendkívül csalódottak voltak. Nagyon közel álltak a pótselejtezőhöz, és végül a hosszabbítás hosszabbításában estek ki. Nagyon nehéz lehet neki" - fogalmazott a holland szakember a pénteki sajtótájékoztatón.

Hozzátette, az még inkább megnehezíti az ilyen helyzetek feldolgozását, ha látod, hogy a csapattárs, Andrew Robertson kiharcolta a világbajnoki szereplést a skótokkal, s ez mit jelent neki és az országának.

"Nagyon nehéz lehet neki, bár mostanában nálunk is csalódott lehetett párszor, persze nem ennyire. Szerintem azonban rendben lesz a mérkőzésen, és teljes erőbedobással játszik majd" - jelentette ki Slot, aki furcsának tartja, hogy egy másik liverpooli játékos, Alexander Isak annak ellenére még küzdhet hazája válogatottjával a vb-szereplésért, hogy hat mérkőzésből csak öt pontot szerzett Svédország a kvalifikáció során, ám a Nemzetek Ligája C divíziójában aratott sikerével még "életben maradt".

A Liverpool a bajnokságban szombat délután a Nottingham Forest együttesét fogadja.