Orbán Viktor: nem kicsit, nagyon meghaltunk vasárnap – videó

Csütörtök este Orbán Viktor miniszterelnök, Hajdú B. István, az M4 sport kommentátora, Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője és Petrovics-Mérei Andrea műsorvezető „Van-e élet a halál után címmel?” tartottak beszélgetést, melynek központi témája a magyar labdarúgó-válogatott volt.

A beszélgetés moderátora Petrovics-Mérei Andrea.

„Nem kicsit, nagyon haltunk meg, én még ilyet nem tapasztaltam. Olyat sem, hogy egyszerre haljon meg az egész stadion” – fogalmazott a kormányfő, aki szerint a fél ország meghalt. Orbán Viktor hozzátette, az édesanyja nem értette, miért cserélték le Lukács Dánielt.

Bognár György párhuzamot vont a 2020-as, Izland elleni sikerrel, szerinte ez nem csak velünk történhet meg. Higgadtan kell értekelni a vb-selejtezőkben nyújtott teljesítményt, majd készülni a következő feladatokra.

Hajdú B. István szerint 1997-ben egy finn öngóllal sikerült kiharcolni a pótselejtezőt. Kiemelte, hogy a Rossi-érában többször történt meg, hogy a mieinknek segített a hajrában szerzett gól. Az írek ellen azonban 3x nem.

A miniszterelnök azzal vette át a szót, hogy a vasárnapi vereség azért fájt, mivel mi voltunk az erősebb csapat, amivel a Paks vezetőedzője is egyetértett. Ugyanezt mondta el a válogatott mérkőzéseinek a kommentátora is, a pótselejtezőben lett volna a Rossi-csapat helye, de az más történet lett volna.

Bognár György szerint a nemzeti tizenegynek harcolnia kellett volna a harmadik gólért, nem időt húzni, hátul passzolgatni. Ezt egyszerre a játékosok és az edző hibájának tartja. Hozzátette, egyetlen gólt bármikor találhat az ellenfél.

A kormányfő az írek első gólját sem értette, hogyan lehetett összehozni a büntetőt – idézi az elhangzottakat az Index.

Szóba került, hogy az utolsó pillanatokban a Rossi-csapat nagyon mélyen védekezett, Bognár kiemelte, hogy Varga Barnabás mintegy harminc 30 méteren védekezett legmagasabban, így túlzottan beszorítottuk magunkat, ami által folyamatosan jönnek a beívelések. A legnagyobb problémának azt látja, hogy passzív volt az együttes hozzáállása.

A miniszterelnök november utolsó hetében várja a megfelelő döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetőitől. A jövőben ugyanúgy a világbajnoki részvételre kell helyezni a fókuszt. Bognár György nem követelné Marco Rossi fejét, ő megtartaná az olasz-magyar szövetségi kapitányt.

Elhibázottnak tartja, hogy az MLSZ 2030-ig hosszabbított vele, mindezt a világbajnoki selejtezők előtt tették meg. Orbán Viktor elárulta, a vasárnapi mérkőzést követően üzenetet írt a szövetségi kapitánynak, de ennek részleteit nem árulta el. Abban nem foglalt állást, hogy megtartaná-e Marco Rossit a kispadon.

„Az én dolgom, hogy a kormányzat vezetőjeként segítsem a sportot, de a futball világán belül nem szabad döntéseket hoznom. Mindenkit bátorítok és biztatok, de senki helyett nem akarok dönteni – mondta a miniszterelnök, aki szerint a magyar edző a legjobb, ha van, azt is hozzátéve, hogy ha hirtelen kellene mondania magyar edzőket, akikre tá lehet bízni a magyar válogatottat, az nehéz lenne.

Bognár György szerint nem rosszabbak a magyar szakemberek, de a külföldiek vereségek esetén elviszik a balhét. Hozzátette, az ukrán válogatott szövetségi kapitánya, a Ferencvárost korábban irányító Szergej Rebrov ugyan remek eredményeket ért el, de a zöld–fehérek futballja nézhetetlen volt.

Orbán Viktor a beszélgetés során sajnálatát fejezte ki, hogy

a mai magyar fiataloknak még nem volt vb-élményük.

Úgy vélekedett, ha több nemzedék nő fel vb-résztvevő magyar csapat nélkül, akkor nehéz fenntartani a megfelelő futballkultúrát, mert az Európa-bajnoki részvételek csak részben fedik el a sebeket. Megjegyezte, majdnem elsírta magát a vasárnapi mérkőzést követően, de „egy miniszterelnök nem sírhat”.

Szó esett az utánpótlásról, az edzőképzésről és az akadémiák világáról is. A miniszterelnök szerint egy „normálisan felépített futballrendszerben nem kellenének akadémiák, de a klubok tőkehiányosak”. Ezért az állam az utánpótlás támogatására hozta létre az akadémiákat. Úgy fogalmazott, hogy be kell csalni a „gazdag futballbolondokat” a futballba, de az állam nem tehet bele pénzt a profi labdarúgásba.

A kormányfő arról számolt be, hogy Szalai Ádám, a válogatott korábbi csapatkapitánya az államtitkárság nevében járja az akadémiákat, de a szakmai munkát a kluboknak kell irányítaniuk. A kétszeres MK-győztes szakember szerint egy-két játékos felnevelése nem elég. A miniszterelnök azzal vette át a szót, hogy minden akadémiának más-más célt kell kitűznie e célra. A minőségi javulást az egyesületekre kell bízni.

Bognár György szerint a magyar edzők többsége fiatal, nem ül mellettük egy rutinosabb szakember, akitől tanulhatnának. A paksiak vezetőedzője egyebek mellett arra is kitért, hogy nem tartaná magát alkalmasnak a válogatott élére, mivel nem tudna mindenkinek megfelelni.

Orbán Viktor úgy véli, tartanunk kell az önbecsülést, ami mögé kellenek a sikerélmények. Hajdú B. István szerint ehhez az is kell, hogy több magyar klubcsapat élje meg a nemzetközi kupasorozatok főtábláját. A miniszterelnök azzal vette át a szót, hogy az 1990-es években az UEFA elvágta a kontinenst, a keleti régióval kiszúrtak. Hangsúlyozta, egy magyar csapatnak ott kellene lennie a Bajnokok Ligájában, de nehezített pályáról indul.

Bognár György szerint nem lehetetlen küldetés több magyar csapatnak elérni legalább a Konferencialiga főtábláját, de az FTC is „kispályás” lenne a BL-ben a többi résztvevőhöz képest. Az M4 Sport kommentátora úgy véli, nem irreális elvárás, ha lenne több magyar csapat a kupasorozatok ligaszakaszaiban.

A keret bőségével kapcsolatos vita arról szólt, hogy lehet-e megfelelően pótolni a kulcsembereket. Bognár György kijelentette, hogy amikor Szalai Ádám sérült volt korábban, akkor beajánlotta a Gyirmóton futballozó Varga Barnabást, ekkor senki sem hitt neki. Orbán Viktor az írek keretét mélyebbnek, stabilabbnak tartja, méghozzá a rengeteg angliai légiós miatt.

Lukács Dánielben hosszú ideje érezték, hogy meglehet benne az áttörés, ami 29 évesen sikerült neki. Jelenleg a Puskás Akadémiában találta meg a helyét. A Paks vezetőedzője szerint mindenkit lehet pótolni, posztjától és a minőségétől függetlenül.

Egyedül Szoboszlai Dominikból nincs még egy, aki akár bármely csapat világbajnoki keretébe beférne,

amiben a felek egyetértenek. Bár Bognár akár Varga Barnabásról is el tudná ezt képzelni.