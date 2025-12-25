ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 25. csütörtök
Lángba borult a ksztovói olajfinomító Oroszországban.
Nyitókép: X / KyivPost

Visszaesés Oroszországban

Infostart / MTI

Az orosz ipari termelés 0,7 százalékkal csökkent novemberben éves szinten az októberi 3,1 százalékos növekedés után a statisztikai hivatal adatai szerint.

Az elemzői várakozások átlagában 1,2 százalékos éves növekedés szerepelt novemberre.

Az ipari termelés 0,8 százalékkal bővült az idei első tizenegy hónapban éves összevetésben, ami lassulás a tízhavi 1 százalékos növekedéssel összevetve.

Egyebek között a feldolgozóipar termelése 1 százalékkal csökkent éves szinten az októberi 4,5 százalékos növekedés után. A tizenegyhavi ágazati növekedés 2,6 százalékra mérséklődött a tízhavi 3,1 százalékról.

Novemberben a bányászati ágazat termelése 0,7 százalékkal nőtt az októberi éves 1,3 százalék után. Az első tizenegy hónapban a termelés 1,5 százalékkal csökkent a tízhavi nagyobb, 1,7 százalékos esés után.

Szeptemberben a gazdaságfejlesztési minisztérium az áprilisi 2,6 százalékról 1,5 százalékra csökkentette az orosz ipari termelés idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

oroszország

ipar

embargó

Szakértő: fegyveres bandák uralják Líbiát és osztozkodnak a mesés energiavagyonon – de mit csináljon Európa?

Szakértő: fegyveres bandák uralják Líbiát és osztozkodnak a mesés energiavagyonon – de mit csináljon Európa?

Moammer el-Kadhafi uralmának 2011-es megdöntése óta polgárháborúról polgárháborúra bukdácsol az észak-afrikai emirátus, a fel-fellángoló konfliktusokba pedig időnként Európa nagyhatalmai is beleállnak, pedig még az Egyesült Államok is tudja: nem jó itt „megégni”. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója beszélt a helyzetről az InfoRádióban, és arról is, mitől is függ, hogy indulnak-e onnan migránsok Európába vagy sem.
 

Nőtt a Mol esélye a nagy üzletre

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
Itt az előrejelzés: ilyen időjárásra számíthatunk az év utolsó napjaiban

Itt az előrejelzés: ilyen időjárásra számíthatunk az év utolsó napjaiban

Jellemzően napos idő várható december utolsó hétvégéjén, de kisebb körzetekben tartósan megmaradhat az éjszaka képződő köd. A szél élénk, vasárnap egyes helyeken akár viharos is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 1 és 6 Celsius-fok között alakul és visszatérnek az éjszakai fagyok is - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Orosz-ukrán háború: Putyin már tárgyalna a békéről, Zelenszkij a katonákat is visszahívná a frontról

Orosz-ukrán háború: Putyin már tárgyalna a békéről, Zelenszkij a katonákat is visszahívná a frontról

Egy orosz állami közvélemény-kutatás szerint az oroszok többsége 2026-ra várja az ukrajnai háború végét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Pope Leo urges 'courage' to end Ukraine war in first Christmas address

Pope Leo urges 'courage' to end Ukraine war in first Christmas address

The pope also laments the condition of Palestinians during his address to worshippers at the Vatican.

2025. december 25. 11:13
Pusztító, ahogy a Temu meghódította a magyar piacot
2025. december 24. 13:33
Budapest is profitálhat a Wizz Air izraeli terjeszkedéséből
