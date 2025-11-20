ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök
A magyar csapat játékosai, miután 3-2-re kikaptak Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen 2025. november 16-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Végleges a lista: ez lenne a sorsolásunk a foci-vb pótselejtezőjén

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Írország a harmadik kalapba került, a lehetséges ellenfelei: Lengyelország, Wales, Csehország, Szlovákia. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistája alapján hivatalossá vált az európai és interkontinentális vb-pótselejtezők kalapjainak összetétele a csütörtöki sorsolásra.

Csütörtökön 13 órától fájdíthatjuk a szívünket: ekkor sorsolják ki a vb-pótselejtezőket Zürichben.

A 12 európai világbajnoki selejtezőcsoportban második helyen végző válogatottakat a szerdán nyilvánosságra hozott világranglista alapján sorolták az első három kalapba, a negyedikbe pedig a Nemzetek Ligája előző kiírásának azon négy csoportgyőztese került, amely a vb-selejtezők során nem végzett kijutást jelentő első és pótselejtezőt érő második helyen.

Az első kalapban szereplő csapatok a negyedikből, míg a második kalapos együttesek a harmadikból kapnak ellenfelet a csütörtökön 13 órától sorra kerülő zürichi sorsoláson.

Az első és második kalapban lévő válogatottak az elődöntőt hazai pályán játszhatják, a döntő helyszínét sorsolással döntik majd el.

Az ír válogatott vasárnap a Puskás Arénában 96. percben szerzett góllal 3-2-re legyőzte a magyar csapatot a vb-selejtezők utolsó fordulójában, így a négyesben éppen Marco Rossi szövetségi kapitány csapatát megelőzve küzdhet tovább a részvételért a jövő márciusi pótselejtezőn.

Az írek a harmadik kalapba kerültek, így a másodikból kapnak majd ellenfelet és idegenben kell pályára lépniük. A lehetséges ellenfelek: Lengyelország, Wales, Csehország, Szlovákia.

A világranglista alapján az is eldőlt, az interkontinentális pótselejtezőben érdekelt hat ország közül a Kongói Demokratikus Köztársaság és Irak lesz kiemelt, így nekik csupán egyetlen meccset kell nyerniük a részvétel kiharcolásáért a mexikói tornán. A másik négy csapat - Jamaica, Bolivia, Suriname és Új-Kaledónia - egymeccses párharcot vív majd a döntőbe jutásért. A FIFA szerdán este jelentette be, hogy Guadalajara és Monterrey ad otthont ennek a tornának március 23. és 31. között.

Az európai vb-pótselejtezők kalapbeosztása:

  • 1. kalap: Olaszország, Dánia, Törökország, Ukrajna
  • 2. kalap: Lengyelország, Wales, Csehország, Szlovákia
  • 3. kalap: Írország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó
  • 4. kalap: Észak-Macedónia, Románia, Svédország, Észak-Írország

Az interkontinentális pótselejtezők kiemelése:

  • kiemelt: Kongói Demokratikus Köztársaság, Irak
  • nem kiemelt: Jamaica, Bolivia, Suriname, Új-Kaledónia

