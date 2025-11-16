ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 16. vasárnap Ödön
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke az MLSZ éves, rendes közgyűlésén a telki Globall Football Park & Sporthotelben 2025. május 9-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Csányi Sándor nem bírt a könnyeivel

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az MLSZ elnöke láthatóan megrendülten fogadta a magyar labdarúgó-válogatott 3–2-es vereségét, s azt, hogy a csapat biztosan nem vehet részt a világbajnokságon.

A 72 éves sportvezető bő egy órával a lefújás után is könnyes szemmel nyilatkozott, de három rövid mondat után elérzékenyülve távozott.

"Nagyon reménykedtem, hogy legalább a pótselejtezőt elérjük. Talán meg is érdemeltük volna.

A végén nagyon hiányzott a koncentráció"

- értékelt letörten Csányi Sándor.

Az írek elleni vereséggel csoportjában a harmadik helyen végzett a magyar válogatott, így biztosan nem lesz ott a jövő évi Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokságon.

Kezdőlap    Sport    Csányi Sándor nem bírt a könnyeivel

csányi sándor

mlsz

magyar labdarúgó-válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Janus-arcú év: boom a búzánál, óriási hiány a kukoricánál

Janus-arcú év: boom a búzánál, óriási hiány a kukoricánál
A búzatermés kedvező volt, ahogy a tejágazat is jó évet zárt. Kihívásokkal küzd ugyanakkor a kukoricatermesztés, illetve a gyümölcskultúra terén is felmerültek gondok – mondta el az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója, Hollósi Dávid az InfoRádióban.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap

1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap

Ukrajna és Oroszország megállapodott 1200 ukrán fogoly szabadon engedéséről, akik hamarosan hazatérhetnek. Ez azonban nem jelenti a feszültség enyhülését, hiszen Moszkva egyre erősebben támadja az ukrán fővárost, illetve az ukrán infrastruktúrát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó itthon: ezek a legjobban fizető munkahelyek

Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó itthon: ezek a legjobban fizető munkahelyek

Ezek voltak a legolvasottabb, legérdekesebb cikkek a Pénzcentrumon az év 46. hetében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Marjorie Taylor Greene doubles down on Epstein files amid fallout with Trump

Marjorie Taylor Greene doubles down on Epstein files amid fallout with Trump

In a new interview, the congresswoman continued to urge the files' release despite the US president's harsh opposition.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 16. 18:05
Rossi szerint ezek a legrosszabb pillanatai szövetségi kapitányként
2025. november 16. 14:57
A 96. percben kapott góllal kiesett a magyar válogatott, nem lesz ott a világbajnokságon
×
×
×
×