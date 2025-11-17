ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.02
usd:
331.21
bux:
107409.18
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik (b) és Varga Barnabás, a magyar válogatott játékosai, miután csapatuk 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen 2025. november 16-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

Az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőn ezúttal nem a magyar válogatottnak kedvezett a szerencse, de korábban ez fordítva volt több esetben is – mondta az InfoRádióban a 24-szeres magyar válogatott labdarúgó. Úgy véli, Marco Rossi logikusan változtatott a magyar védelem összetételén az utolsó percekre, de a néhány másodperces rövidzárlat végzetesnek bizonyult.

A magyar labdarúgó-válogatott 1986 óta sorozatban a tizedik világbajnoki selejtezősorozatot zárta úgy, hogy nem jutott ki az aktuális tornára. Marco Rossi csapata csak Örményországot tudta megverni a mostani sorozatban, míg a vasárnapi, sorsdöntő meccsen a 96. percben kapott góllal 3–2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában Írországtól. A jövő tavaszi pótselejtezőben akkor lett volna érdekelt a magyar válogatott, ha legalább döntetlent játszik az utolsó fordulóban.

Hrutka János az InfoRádióban értékelte a vasárnapi mérkőzést, valamint a teljes selejtezősorozatot. A 24-szeres magyar válogatott labdarúgó úgy fogalmazott, minden egyes momentum, pályán kialakított helyzet, kapott gól vagy éppen egy elkésett belépő valamilyen hibának a következménye. Mint mondta, ez nem újdonság, együtt jár a focival. Úgy véli,

inkább onnan kellene megközelíteni ezt a kérdést, hogy ha nincs az utolsó 15-20 másodperces rövidzárlat, akkor hogyan értékelné a szakma vagy a közvélemény a selejtezősorozatot.

A Kaiserslautern és a Ferencváros korábbi futballistája szerint akkor ez a hosszabbítások nélkül 540 perc (vagyis hat mérkőzés) a legtöbb emberben úgy csapódik le, hogy ez egy fantasztikus sorozat volt, amelyben a realitásnak megfelelően gyűjtögette a pontokat a magyar csapat. Akadt néhány nehezebb mérkőzés, ugyanakkor Lisszabonban sikerült a bravúros pontszerzés a világsztárokkal felálló portugálok ellen. Ennek következtében az utolsó meccsen a saját kezében volt a sorsa a magyar válogatottnak, hiszen egy pont előnye volt az írekkel szemben.

Hrutka János azt gondolja, az ír válogatott nagyjából hasonló képességű válogatott, mint a magyar, de hozzátette, hogy kikapott Jerevánban Örményországtól 2–1-re. Ez volt az örmények egyetlen győzelme a selejtezősorozatban, sőt az egész évben. Egy ilyen nem várt vereség után mégis úgy alakultak később az eredmények, hogy az írek készülhetnek a tavaszi vb-pótselejtezőre. A szakértő szerint éppen ennek kellett volna lennie a figyelmeztető jelnek, hogy egy közel hasonló képességű csapattal szemben nem lehet biztosra menni, az írek pedig vasárnap kíméletlenül kihasználták a megingásokat.

Mint fogalmazott, ezen a meccsen nem a magyar válogatottnak kedvezett a szerencse, míg korábban Marco Rossi csapatával volt Fortuna, nem is egy esetben. Emlékeztetett, hogy a magyar válogatott 2023 novemberében, Szófiában egy 97. perces öngóllal mentette 2–2-re a Bulgária elleni meccset, amivel csoportelsőként automatikusan kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra. Idén októberben ugyancsak szerencsés körülmények között, Szoboszlai Dominik 91. percben lőtt góljával lett szintén 2–2 a végeredménye a portugál–magyar vb-selejtezőnek, ami órási meglepetés volt.

„Ez a kis plusz vasárnap nem nekünk, hanem az ellenfélnek kedvezett”

– jegyezte meg Hrutka János.

Az ír válogatott legutóbbi két mérkőzésének hőse egyértelműen Troy Parrott volt, aki Portugália ellen kétszer talált be, Magyarország ellen pedig mesterhármast szerzett. A legfájóbb magyar szempontból az utolsó gólja volt, hiszen szertefoszlatta a mieink álmait, a magyar védők azonban egyszerűen nem tudták őt megállítani. Hrutka János szerint más csapatokban is vannak ilyen kiváló képességű játékosok, ezért meg lehetne kérdezni a portugál, az örmény vagy az ír védőket is, hogy „mi forog a fejükben”, amikor Varga Barnabással találják szemben magukat a pályán.

Mint fogalmazott, természetesen mindenki felkészül az ellenfél játékából, tudják, kinek mi az erőssége, de van olyan szituáció, amikor bármennyire is figyelnek például egy jó csatárra, nem lehet megakadályozni abban, hogy akár három gólt is szerezzen egy meccsen. Ez sikerült Troy Parrottnak, de Varga Barnabás is megcsillantotta képességeit, és gyönyörű gólt szerzett vasárnap, korábban pedig főleg a fejes góljaival tűnt ki a Ferencváros támadója.

Logikusan változtatott Marco Rossi

Hrutka János szerint komolyan senki sem feltételezheti azt, hogy „egy ilyen kivételes képességű, fantasztikus formában lévő játékosról, aki szórja a gólokat a jelenlegi szezonban is, nem készül fel megfelelően az ellenfél”. Kitért arra is, hogy az utolsó percekben, a cserék után volt némi átalakítás a magyar védelemben, változott a felállás, ami nyilvánvalóan új helyzetet teremtett.

Úgy véli, a mérkőzés végén, amikor az íreknek már nem volt idejük arra, hogy kivigyék a szélre vagy levezessék az alapvonalig a labdát, és oldalról érkezzenek a beadások, hanem szinte kivétel nélkül minden felívelés hátulról érkezett, az

egy teljesen logikus döntés volt Marco Rossitól, hogy középen magas, jól fejelő, fizikálisan erősebb cserejátékosokkal próbálta megerősíteni a védelmet.

A korábbi válogatott labdarúgó szerint ilyen esetben a felelősség nagymértékben megoszlik a védelem közepén. Felmerül a kérdés, hogy a beívelt labdát ki kellett volna fejelni vagy Troy Parrott mozgását kellett volna jobban lekövetni, és megakadályozni abban, hogy kapura lőhessen. Ugyanakkor Hrutka János szerint most nem annak van itt az ideje, hogy „megállás nélkül fejeket követelve” valakire vagy valakikre kellene tolni a vereség okát.

(A nyitóképen: Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás, a magyar labdarúgó-válogatott játékosai, miután csapatuk 3–2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott világbajnoki selejtezőn, 2025. november 16-án.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

írország

magyar labdarúgó-válogatott

selejtezősorozat

marco rossi

vb 2026

hrutka jános

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőn ezúttal nem a magyar válogatottnak kedvezett a szerencse, de korábban ez fordítva volt több esetben is – mondta az InfoRádióban a 24-szeres magyar válogatott labdarúgó. Úgy véli, Marco Rossi logikusan változtatott a magyar védelem összetételén az utolsó percekre, de a néhány másodperces rövidzárlat végzetesnek bizonyult.
 

Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

Ennek lehet örülni a vasárnapi magyar-ír után

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Globális logisztikai vállalat költözik a CTP magyarországi parkjába

Globális logisztikai vállalat költözik a CTP magyarországi parkjába

Egy egyelőre meg nem nevezett globális logisztikai vállalattal kötött hosszú távú bérleti megállapodást a CTP - írja a vállalat közleménye. A globális cég számára 80 000 négyzetméteres, testreszabott elosztóközpont épül a CTPark Budapest-Érdben, amelyet működési követelményeihez igazítva terveznek meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt van Orbán Viktor 11 pontjának magyarázata: túl szép a menyasszony?

Itt van Orbán Viktor 11 pontjának magyarázata: túl szép a menyasszony?

A Niveus a 11 pontból két intézkedést emelt ki, amelyek érdemben befolyásolhatják a vállalkozások adózását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death

Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death

The former prime minister was tried by a special tribunal after 1,400 died during a crackdown on unrest in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 14:34
Nagy újítás jön a Bajnokok Ligájában
2025. november 17. 10:28
Hiába estünk ki, a világbajnokság azért halad tovább – sport a tévében
×
×
×
×