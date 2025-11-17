Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

A magyar labdarúgó-válogatott 1986 óta sorozatban a tizedik világbajnoki selejtezősorozatot zárta úgy, hogy nem jutott ki az aktuális tornára. Marco Rossi csapata csak Örményországot tudta megverni a mostani sorozatban, míg a vasárnapi, sorsdöntő meccsen a 96. percben kapott góllal 3–2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában Írországtól. A jövő tavaszi pótselejtezőben akkor lett volna érdekelt a magyar válogatott, ha legalább döntetlent játszik az utolsó fordulóban.

Hrutka János az InfoRádióban értékelte a vasárnapi mérkőzést, valamint a teljes selejtezősorozatot. A 24-szeres magyar válogatott labdarúgó úgy fogalmazott, minden egyes momentum, pályán kialakított helyzet, kapott gól vagy éppen egy elkésett belépő valamilyen hibának a következménye. Mint mondta, ez nem újdonság, együtt jár a focival. Úgy véli,

inkább onnan kellene megközelíteni ezt a kérdést, hogy ha nincs az utolsó 15-20 másodperces rövidzárlat, akkor hogyan értékelné a szakma vagy a közvélemény a selejtezősorozatot.

A Kaiserslautern és a Ferencváros korábbi futballistája szerint akkor ez a hosszabbítások nélkül 540 perc (vagyis hat mérkőzés) a legtöbb emberben úgy csapódik le, hogy ez egy fantasztikus sorozat volt, amelyben a realitásnak megfelelően gyűjtögette a pontokat a magyar csapat. Akadt néhány nehezebb mérkőzés, ugyanakkor Lisszabonban sikerült a bravúros pontszerzés a világsztárokkal felálló portugálok ellen. Ennek következtében az utolsó meccsen a saját kezében volt a sorsa a magyar válogatottnak, hiszen egy pont előnye volt az írekkel szemben.

Hrutka János azt gondolja, az ír válogatott nagyjából hasonló képességű válogatott, mint a magyar, de hozzátette, hogy kikapott Jerevánban Örményországtól 2–1-re. Ez volt az örmények egyetlen győzelme a selejtezősorozatban, sőt az egész évben. Egy ilyen nem várt vereség után mégis úgy alakultak később az eredmények, hogy az írek készülhetnek a tavaszi vb-pótselejtezőre. A szakértő szerint éppen ennek kellett volna lennie a figyelmeztető jelnek, hogy egy közel hasonló képességű csapattal szemben nem lehet biztosra menni, az írek pedig vasárnap kíméletlenül kihasználták a megingásokat.

Mint fogalmazott, ezen a meccsen nem a magyar válogatottnak kedvezett a szerencse, míg korábban Marco Rossi csapatával volt Fortuna, nem is egy esetben. Emlékeztetett, hogy a magyar válogatott 2023 novemberében, Szófiában egy 97. perces öngóllal mentette 2–2-re a Bulgária elleni meccset, amivel csoportelsőként automatikusan kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra. Idén októberben ugyancsak szerencsés körülmények között, Szoboszlai Dominik 91. percben lőtt góljával lett szintén 2–2 a végeredménye a portugál–magyar vb-selejtezőnek, ami órási meglepetés volt.

„Ez a kis plusz vasárnap nem nekünk, hanem az ellenfélnek kedvezett”

– jegyezte meg Hrutka János.

Az ír válogatott legutóbbi két mérkőzésének hőse egyértelműen Troy Parrott volt, aki Portugália ellen kétszer talált be, Magyarország ellen pedig mesterhármast szerzett. A legfájóbb magyar szempontból az utolsó gólja volt, hiszen szertefoszlatta a mieink álmait, a magyar védők azonban egyszerűen nem tudták őt megállítani. Hrutka János szerint más csapatokban is vannak ilyen kiváló képességű játékosok, ezért meg lehetne kérdezni a portugál, az örmény vagy az ír védőket is, hogy „mi forog a fejükben”, amikor Varga Barnabással találják szemben magukat a pályán.

Mint fogalmazott, természetesen mindenki felkészül az ellenfél játékából, tudják, kinek mi az erőssége, de van olyan szituáció, amikor bármennyire is figyelnek például egy jó csatárra, nem lehet megakadályozni abban, hogy akár három gólt is szerezzen egy meccsen. Ez sikerült Troy Parrottnak, de Varga Barnabás is megcsillantotta képességeit, és gyönyörű gólt szerzett vasárnap, korábban pedig főleg a fejes góljaival tűnt ki a Ferencváros támadója.

Logikusan változtatott Marco Rossi

Hrutka János szerint komolyan senki sem feltételezheti azt, hogy „egy ilyen kivételes képességű, fantasztikus formában lévő játékosról, aki szórja a gólokat a jelenlegi szezonban is, nem készül fel megfelelően az ellenfél”. Kitért arra is, hogy az utolsó percekben, a cserék után volt némi átalakítás a magyar védelemben, változott a felállás, ami nyilvánvalóan új helyzetet teremtett.

Úgy véli, a mérkőzés végén, amikor az íreknek már nem volt idejük arra, hogy kivigyék a szélre vagy levezessék az alapvonalig a labdát, és oldalról érkezzenek a beadások, hanem szinte kivétel nélkül minden felívelés hátulról érkezett, az

egy teljesen logikus döntés volt Marco Rossitól, hogy középen magas, jól fejelő, fizikálisan erősebb cserejátékosokkal próbálta megerősíteni a védelmet.

A korábbi válogatott labdarúgó szerint ilyen esetben a felelősség nagymértékben megoszlik a védelem közepén. Felmerül a kérdés, hogy a beívelt labdát ki kellett volna fejelni vagy Troy Parrott mozgását kellett volna jobban lekövetni, és megakadályozni abban, hogy kapura lőhessen. Ugyanakkor Hrutka János szerint most nem annak van itt az ideje, hogy „megállás nélkül fejeket követelve” valakire vagy valakikre kellene tolni a vereség okát.

(A nyitóképen: Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás, a magyar labdarúgó-válogatott játékosai, miután csapatuk 3–2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott világbajnoki selejtezőn, 2025. november 16-án.)