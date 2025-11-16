A magyar csapat kezdőtizenegye: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A.– Lukács D., Szoboszlai, Sallai – Varga. Két légiós, Bolla Bendegúz és Callum Styles helyén két Fizz Liga-játékos, Lukács Dániel és Tóth Alex szerepel.

Az írek névsora: Kelleher – Coleman, O’Brien, N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene, Cullen, Molumby, Azaz – Parrott.

A magyar csapatnak – a portugál–örmény-találkozó eredményétől is függően – akár még az első helyre is van esélye a csoportban, de az alapcél a pontszerzés, s a második hely elérése. Ha ez sikerült Marco Rossi csapata készülhet a márciusi pótselejteztőkre, ahol majd 16 csapat játszik négy helyért.

Szoboszlai Dominik veszélyes szöglete keltette az első izgalmat, a harmadiknál egy variáció után Szoboszlai szöglete után Lukács a kapuba csúsztatta labdáűt. Nézte a VAR, de a bíró rábólintott, 1–0.

Lukács csapatba állítása óriási húzás volt Rossitól, mint ahogyan a szögletvariáció is nagy ötlt volt.

Közben vezetnek a portugálok 1–0-ra az örmények ellen.