2025. november 16. vasárnap Ödön
Marco Rossi szövetségi kapitány a Portugália - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban 2025. október 14-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

ÉLŐ Magyarország–Írország 1–0

Infostart

Két helyen változtatott Marco Rossi a jereváni kezdőtizenegyéhez képest az írek elleni találkozóüra. A tét a vb-álmok életben tartása, legalább a döntetlen.

A magyar csapat kezdőtizenegye: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A.– Lukács D., Szoboszlai, Sallai – Varga. Két légiós, Bolla Bendegúz és Callum Styles helyén két Fizz Liga-játékos, Lukács Dániel és Tóth Alex szerepel.

Az írek névsora: Kelleher – Coleman, O’Brien, N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene, Cullen, Molumby, Azaz – Parrott.

A magyar csapatnak – a portugál–örmény-találkozó eredményétől is függően – akár még az első helyre is van esélye a csoportban, de az alapcél a pontszerzés, s a második hely elérése. Ha ez sikerült Marco Rossi csapata készülhet a márciusi pótselejteztőkre, ahol majd 16 csapat játszik négy helyért.

Szoboszlai Dominik veszélyes szöglete keltette az első izgalmat, a harmadiknál egy variáció után Szoboszlai szöglete után Lukács a kapuba csúsztatta labdáűt. Nézte a VAR, de a bíró rábólintott, 1–0.

Lukács csapatba állítása óriási húzás volt Rossitól, mint ahogyan a szögletvariáció is nagy ötlt volt.

Közben vezetnek a portugálok 1–0-ra az örmények ellen.

Magyarország–Írország 1–0
A kenyérbogár-fertőzés után anoxiás eljárással sikerült elpusztítani a kártevőket, miután hat-nyolc héten át speciális fóliából készült bálákban tartották a könyveket. Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója az InfoRádióban elmondta: a hasonló esetek elkerülése érdekében a jövőben kifejezetten figyelni fognak arra, hogy a látogatók zsilipszerűen lépjenek be a könyvtárba, és azt is szabályozzák majd, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak ott.
A második világháborús magyar páncélosokkal foglalkozó cikksorozatunk korábbi részeiből már kiderült, hogy a Királyi Honvédség a háború nagy részében kóros problémával küzdött: a Toldi harckocsi és a Csaba páncélautó sosem más páncélosok elleni harcra lett tervezve, a Turán közepes tank pedig nem kapott olyan fegyverzetet, ami a modern szovjet tankokat legyűrte volna. Az űrt egy furcsa konstrukciónak kellett volna betöltenie, de a Nimród végül nem állta meg a helyét páncélvadászként.

Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.

The Georgia congresswoman has criticised Trump's foreign policy and handling of Jeffrey Epstein files.

