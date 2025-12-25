ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 25. csütörtök Eugénia
Nyitókép: Pixabay.com

Lefeleződött a kakaó ára, de mikor fogjuk végre mi is érezni?

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

2025-ben a kakaó ára ugyan korrigált a korábbi csúcsokhoz képest, de még mindig kétszerese a néhány évvel ezelőtti szintjének. Mivel a gyártók jellemzően 6–12 hónapos beszerzési ciklusokkal dolgoznak, a világpiaci ármérséklődés csak 2026 elején–közepén hathat a beszállítói árakra. Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára az InfoRádióban azt mondta: a csokoládé árában ugyanakkor nem várható jelentős csökkenés, mert a kész termék mindössze 20 százalékát teszi ki a kakaó.

A kakaó árszintje az év elején körülbelül 12 ezer euróról indult az európai árutőzsdéken, most jelenleg 6000 euró körül van. Gondolhatná az ember, hogy akkor végre olcsóbb lesz a csokoládé, viszont az InfoRádióban Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára mindenkit kiábrándított: erre senki ne számítson, és ennek számos oka van:

  1. még a magas kakaótartalmú csokoládénál sem éri el vagy haladja meg a 20 százalékot a „kakaóköltség”, ezért ideális esetben is csak 20 százaléknyit befolyásol az árcsökkenés a kakaóár drasztikus visszaesése esetén.
  2. a feldolgozás, a szállítás, a csomagolás, a marketing és a csokoládé más összetevői nem a kakaóval együtt mozognak árban
  3. a beszerzési ciklusok 6-12 hónaposak, ha tehát egy gyártó még drágábban vett alapanyagot, akkor míg ki nem pörög a készlete, az ő kakaóára nem az új lesz, hanem valahol a régi és az új között „úton”.

A kettes pontra Intődy Gábor külön kitért.

„A költségek emelkedtek, emelkedő pályán is vannak, tipikus példa a szállítási költség, ami előreláthatóan emelkedik 2026-ban. Mindenféleképpen emelkednek a munkabérek is, és a cégeknek fedezniük kell a tartalékképzést is az előre nem látható költségemelkedésekre, mert ilyenfajta sokk, mint ami történt a kakaópiacon, az más költségelemekkel is megtörténhet” – figyelmeztetett.

Példaként említette a cégeket érintő közműdíjemelést, illetve a csomagolódíjak is váratlanul, drasztikusan drágultak, a valutaárfolyamok ugrálásszerű változásáról nem is beszélve.

Most persze erős a forint és ez olcsóbbá teszi a beszerzést, de ez lassan megy át az árakba, várakozásai szerint inkább csak akciózásszinten.

