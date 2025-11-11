ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (j) és csapattársa, Virgil van Dijk a Tottenham Hotspur elleni mérkőzés végén az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 2023. szeptember 30-i játéknapján Londonban. A Tottenham 2-1-re győzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Még mindig tajtékzik a Liverpool Virg van Daijk elvett gólja miatt – videó

Infostart

A Pool a csapatkapitány fejesével egyenlített, legalábbis azt hitte.

A This is Anfield közlése szerint panaszt tett a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool a Manchester City elleni vasárnapi Premier League-rangadón történtek miatt. A "magyaros" csapat Virgil van Dijk csapatkapitány meg nem adott gólja miatt tiltakozik a PMGOL-nál, vagyis az angol játékvezetői testületnél.

A csapat holland kapitánya 1-0-s City-vezetésnél egyenlített, de Chris Kavanagh játékvezető a partjelző intésére lest fújt, döntését a VAR-szobában visszaigazolták, így maradt az állás 1-0.

A mérkőzésen egyébként a Liverpool végül sima, 3-0-s vereséget szenvedett, utóbbi hat mérkőzéséből ötöt elveszített.

Mutatjuk a vitatott helyzetet.

