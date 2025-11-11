Még mindig tajtékzik a Liverpool Virg van Daijk elvett gólja miatt – videó

A This is Anfield közlése szerint panaszt tett a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool a Manchester City elleni vasárnapi Premier League-rangadón történtek miatt. A "magyaros" csapat Virgil van Dijk csapatkapitány meg nem adott gólja miatt tiltakozik a PMGOL-nál, vagyis az angol játékvezetői testületnél.
A csapat holland kapitánya 1-0-s City-vezetésnél egyenlített, de Chris Kavanagh játékvezető a partjelző intésére lest fújt, döntését a VAR-szobában visszaigazolták, így maradt az állás 1-0.
A mérkőzésen egyébként a Liverpool végül sima, 3-0-s vereséget szenvedett, utóbbi hat mérkőzéséből ötöt elveszített.
Mutatjuk a vitatott helyzetet.
Virgil Van Dijk's goal was ruled out by VAR for an offside on Andy Robertson.— ESPN FC (@ESPNFC) November 9, 2025
Robertson ducked out of the way of the ball.
Eight minutes later, Man City go up 2-0. pic.twitter.com/KL6f1XDWXl