Varsó az EU Bíróságához fordul egy brüsszeli döntés miatt

A panaszról szóló döntést a lengyel kormány már jóváhagyta – tette hozzá Kosiniak-Kamysz.

Stefan Krajewski lengyel agrárminiszter korábban arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy a kormány nem ért egyet azzal a módszerrel, amellyel a megállapodást megkötötték, valamint azzal sem, hogy az május 1-jétől ideiglenesen hatályba lépett.

Az agrártárca hétfői közleményében aláhúzták: Varsó az egyenlőtlen versenyfeltételek miatt ellenzi az EU–Mercosur-megállapodást. A lengyel gazdáknak „a világ legszigorúbb előírásait kell teljesíteniük”, és nem versenyezhetnek azokkal az árukkal, amelyeket „a legalacsonyabb költségekkel állítanak elő, a környezetvédelmi és egészségügyi előírások figyelmen kívül hagyásával” – fogalmaztak.

Az Európai Parlament (EP) januárban döntött arról, hogy kikéri az EU Bíróságának véleményét arról: a Mercosur-megállapodás összhangban áll-e az uniós alapszerződésekkel.

A varsói parlamenti alsóház márciusban határozatban kérte fel a kormányt, hogy az EP panaszától függetlenül saját indítványt is benyújtson. Karol Nawrocki lengyel elnök pedig áprilisban intézett levelet Donald Tusk miniszterelnökhöz, kérve a Mercosur-megállapodás azonnali megtámadását az EU Bírósága előtt.