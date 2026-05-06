Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day. International trading. Finance and economy. 3d illustration render. Selective focus
Nyitókép: rarrarorro/Getty Images

Varsó az EU Bíróságához fordul egy brüsszeli döntés miatt

Infostart / MTI

Lengyelország panaszt nyújt be az Európai Unió (EU) Bíróságához az unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás ellen – jelentette be szerdán Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes az X-en.

A panaszról szóló döntést a lengyel kormány már jóváhagyta – tette hozzá Kosiniak-Kamysz.

Stefan Krajewski lengyel agrárminiszter korábban arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy a kormány nem ért egyet azzal a módszerrel, amellyel a megállapodást megkötötték, valamint azzal sem, hogy az május 1-jétől ideiglenesen hatályba lépett.

Az agrártárca hétfői közleményében aláhúzták: Varsó az egyenlőtlen versenyfeltételek miatt ellenzi az EU–Mercosur-megállapodást. A lengyel gazdáknak „a világ legszigorúbb előírásait kell teljesíteniük”, és nem versenyezhetnek azokkal az árukkal, amelyeket „a legalacsonyabb költségekkel állítanak elő, a környezetvédelmi és egészségügyi előírások figyelmen kívül hagyásával” – fogalmaztak.

Az Európai Parlament (EP) januárban döntött arról, hogy kikéri az EU Bíróságának véleményét arról: a Mercosur-megállapodás összhangban áll-e az uniós alapszerződésekkel.

A varsói parlamenti alsóház márciusban határozatban kérte fel a kormányt, hogy az EP panaszától függetlenül saját indítványt is benyújtson. Karol Nawrocki lengyel elnök pedig áprilisban intézett levelet Donald Tusk miniszterelnökhöz, kérve a Mercosur-megállapodás azonnali megtámadását az EU Bírósága előtt.

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken

Az iráni helyzet továbbra is jelentősen meghatározza a hangulatot a nemzetközi piacokon, Ázsiában széles körű emelkedést lehetett látni, miután Donald Trump bejelentette, hogy egy időre felfüggesztik a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók kíséretét, miután érdemi előrelépés történt az Iránnal való tárgyalásokban. Nemzetközi sajótforrások is arról számoltak be, hogy közel lehet a megállapodás, ami újabb lökést adott a piacoknak. A deeszkalációra utaló jelek miatt zuhan az olajár, a tőzsdék pedig kilőttek, Európában komoly rali látható, de az USA-ban is emelkedik a részvénypiac.

Hatalmas pénzeső jöhet a nyugdíjasoknak: több százezren kapnak extra emelést Magyar Péter tervei szerint

Akár havi 12 ezer forintos plusz is jöhet egyeseknek, miközben minimumszintet is bevezetnének.

Iran considering US proposal to end war, official says, as Trump warns of strikes if no deal

In a social media post, Iran's foreign ministry spokesperson Esmail Baghaei also says negotiations rely on "good faith" - the US is yet to respond.

