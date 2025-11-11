Férfi kézilabda EL - Az FTC hat góllal kikapott a Melsungen otthonában

Eredmény, első csoportkör, 3. forduló, E csoport:

MT Melsungen (német) - FTC-Green Collect 33-27 (15-15)

lövések/gólok: 33/45, illetve 27/48

gólok hétméteresből: 2/3, illetve 2/4

kiállítások: 2, illetve 4 perc

Remekül kezdett a magyar csapat, magas védekezéssel meglepte ellenfelét, és percek alatt elhúzott 5-0-ra. Hazai oldalon időkérés következett, majd a Melsungen - amikor már pályára léptek alapemberei is - fokozatosan közelebb zárkózott. Bő kilenc perc volt hátra az első félidőből, amikor 10-10-re alakult az állás. Az FTC sikeresen lassította a játékot, Ancsin Gábor vezérletével nyugodtan, taktikusan támadott. A játékrész döntetlennel ért véget úgy, hogy a hazai együttes egyszer sem vezetett.

A második elején viszont már hazai előnyt mutatott az eredményjelző, de a magyar csapat sokáig jól tartotta magát, csupán egy-két gól volt a különbség. Aztán a Melsungen hatékonyan zárta le akcióit hét a hat ellen, az FTC-nek viszont elfogyott a lendülete és az 50. perc környékén már hat találattal vezetett a német együttes. Bár később tovább nőtt a különbség, végül hattal nyert a Melsungen.

Arnar Freyer Arnarsson hat góllal járult hozzá a hazai sikerhez, Sipos Adrián négyszer talált be. A túloldalon Ancsin volt a legeredményesebb, hét góllal.

A Melsungen három győzelemmel az élen áll, a Ferencváros egy sikerrel és két vereséggel a harmadik. A két csapat egy hét múlva Érden ismét megmérkőzik egymással. A négyesek első két helyezettje jut tovább a második csoportkörbe.