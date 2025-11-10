ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.42
usd:
332.12
bux:
107834.11
2025. november 10. hétfő Réka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
27 July 2019, Baden-Wuerttemberg, Hockenheim: Motorsport: Formula 1 World Championship, Grand Prix of Germany. Corinna Schumacher, wife of Formula 1 world champion Schumacher, stands next to her son Mick Schumacher, Formula 2 driver. Photo: Sebastian Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance

Kamerák forognak a Schumacher-családnál – és Sennáéknál is volt egy nagy dobás

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Most is lóerők lesznek a középpontban – de nem az autóké, hanem igazi lovaké. Corinna Schumacher, a legendás Forma–1-es pilóta felesége, és lányuk, Gina Maria szenvedélye lesz majd a filmforgatás témája.

Néhány éve dokumentumfilm készült a több mint tíz évvel ezelőtti agysérülése óta elzártan, a családja körében élő Michael Schumacher pályafutásáról, a legendás versenyző szerepeltetése nélkül. Most pedig újra dokumentumfilmesek dolgozhatnak a hétszeres Forma–1-es világbajnok otthonában.

Most is a Schumacher család áll a középpontban, de egyáltalán nem a hétszeres világbajnok, hanem alapvetően Corinna, a felesége, mégpedig nagy szenvedélyükkel, a lovassporttal

– mondta el Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban.

A lányuk, Gina Maria, aki már felnőtt és házas, szintén nagyon eredményes a westernlovaglás műfajában, emiatt mennek most forgatni hozzájuk. A család svájci birtokán van egy lovasranchuk: egy lovassportos dokumentumfilmről beszélünk. Ebben a műfajban különböző manővereket kell teljesíteni, gyors, lassú köröket, galoppváltást, fordulást, csúszómegállást, hátramenetet, stb., tehát ez a sport egy elég komplex kombináció – magyarázta a szakújságíró, hozzátéve: „A birtok gyakorlatilag rendezvényhelyszínként funkcionál, attól függetlenül, hogy egyébként itt él a ranchtól nem messze Michael Schumacher is. Ezért én

nem hiszek abban, hogy most megtudnánk bármi újabbat a versenyzőről, és hogy esetleg jobban bepillantást nyerhetnénk a család magánéletébe.

De magát a környezetet mindenképpen megjelenítik” – fogalmazott Vámosi Péter.

A kérdésre, hogy mennyire szólhat mindez az anyagiakról, mennyire lehet szüksége pénzre a Schumacher családnak, úgy vélekedett: „ha szép, ha nem szép, de ki kell mondani, hogy egy kicsit kényszerpálya ez. Ha jól emlékszem, 10-15 állandó orvosra van szükség, és nem tudom mennyi nővérre, hogy napi szinten ápolást biztosítsanak Michael Schumacher számára. Óriási összegeket emészt fel a jelenlegi állapota szinten tartása is. Ugyanakkor volt egy olyan hír is, hogy Spanyolországban is vásároltak menet közben egy birtokot. Ez a dokumentumfilm is most ennek a folyamatnak a része, hogy Michael Schumachert életben tartsák” – vélekedett.

Ez a dokumentumfilm most Gina Maria, illetve Corina Schumacherről szól majd. Michael Schumacherről is készült nemrég egy dokumentumfilm, amiben ő nem szerepelt. De készül több dokumentumfilm is a Forma–1 világáról.

A legutolsó napokkal ezelőtt jött ki, és kifejezetten meglepő – mondta Vámosi Péter. Az HBO-n Ayrton Senna utolsó szerelme, Adriane Galisteu részvételével Brazíliában egy kétrészes filmet raktak össze, az a címe, hogy „Ayrton, ahogy én láttam - Adriene Galisteu”. Az első rész a kapcsolatukról szól, amiről magyar nyelven is megjelent egy könyv, Szerelmem, Senna címmel. Ez a kapcsolat nem volt hosszú, bő másfél évről beszélünk, de ennek ellenére tartalmas volt. Most megnézhetjük az életük helyszíneit, hogy hol jöttek össze, milyen körülmények között. Adriene családjáról is szó esik, mert a modell egyébként egy nagyon szegény családból származik. A második rész pedig a lány Senna halála utáni életét feszegeti, hogy hogyan kellett feldolgoznia ezt az egészet, miképpen kellett reagálnia 1994. május 1. után 21 évesen, fiatal nőként, és hogy mennyire volt nehéz megfelelnie az elvárásoknak. Ami egy nagyon nagy kontraszt, mert itt derül ki igazából, hogy a Senna család mennyire irányítja Ayrton örökségét, és most végre hallunk egy olyan hangot, amelyik ebből kilóg. Őt a temetésen is próbálták a háttérbe szorítani, nem is nagyon akarták a sírhoz odaengedni. Ez is egy külön érdekes történet, ahogy ezt elmondja – tette hozzá Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Kamerák forognak a Schumacher-családnál – és Sennáéknál is volt egy nagy dobás

forma-1

michael schumacher

mick schumacher

corinna schumacher

ayrton senna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs

„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs
Egy pénzügyi védőpajzs jött létre Magyarország körül az Egyesült Államok és Magyarország közötti megállapodásnak köszönhetően, ami spekuláció idején tudna mozgásteret nyújtani a jegybanknak és a magyar pénzügyi rendszernek – erről beszélt az InfoRádióban Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, aki tagja volt a washingtoni magyar delegációnak.
Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Donald Trump és Orbán Viktor pénteki washingtoni találkozója Magyarország és a magyar diplomácia számára is történelmi siker volt – vélekedett az InfoRádióban Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutató Intézet igazgatója.
 

Riasztó dolgot mondott a német demokráciáról az ország elnöke

Hortay Olivér Washington után: energiaügyekben a következő mérkőzés Brüsszelben jön

Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit

„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Orbán Viktor: amíg ő az elnök ott, én a kormányfő itt, nem lesz szankció

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy hírt kaptak a befektetők - Mutatjuk a piaci reakciókat

Nagy hírt kaptak a befektetők - Mutatjuk a piaci reakciókat

Hétfő reggelre megérkezett a hír, melyre a befektetők már hosszú napok óta vártak: hamarosan újraindulhat az amerikai kormányzat a rekordhosszúságú leállás után. A hírre pozitívan reagálnak a tőzsdék, Ázsiában szép emelkedést láthattunk, és Európában is lendületes volt az emelkedés, Amerikában pedig a Nasdaq vezetésével szintén felfelé húznak a tőzsdék. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Gyakran jársz Ausztriában? Ezt jó, ha tudod az osztrák kreszről, húzós büntetés lehet a vége

Kvíz: Gyakran jársz Ausztriában? Ezt jó, ha tudod az osztrák kreszről, húzós büntetés lehet a vége

Nem csak karácsony közeledtével népszerű úticél a magyarok számára Ausztria. Természeti csodái, látványos települései rengeteg turistát vonzanak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Eight killed after explosion near major Delhi landmark, police say

Eight killed after explosion near major Delhi landmark, police say

The blast happened near one of the Indian capital's most famous buildings, the 17th Century Red Fort.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 16:52
Kitiltja a NOB a transznemű sportolókat a női versenyekről
2025. november 10. 16:29
Szerződést bontottak Mészöly Gézával
×
×
×
×