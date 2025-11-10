Kamerák forognak a Schumacher-családnál – és Sennáéknál is volt egy nagy dobás

Néhány éve dokumentumfilm készült a több mint tíz évvel ezelőtti agysérülése óta elzártan, a családja körében élő Michael Schumacher pályafutásáról, a legendás versenyző szerepeltetése nélkül. Most pedig újra dokumentumfilmesek dolgozhatnak a hétszeres Forma–1-es világbajnok otthonában.

Most is a Schumacher család áll a középpontban, de egyáltalán nem a hétszeres világbajnok, hanem alapvetően Corinna, a felesége, mégpedig nagy szenvedélyükkel, a lovassporttal

– mondta el Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban.

A lányuk, Gina Maria, aki már felnőtt és házas, szintén nagyon eredményes a westernlovaglás műfajában, emiatt mennek most forgatni hozzájuk. A család svájci birtokán van egy lovasranchuk: egy lovassportos dokumentumfilmről beszélünk. Ebben a műfajban különböző manővereket kell teljesíteni, gyors, lassú köröket, galoppváltást, fordulást, csúszómegállást, hátramenetet, stb., tehát ez a sport egy elég komplex kombináció – magyarázta a szakújságíró, hozzátéve: „A birtok gyakorlatilag rendezvényhelyszínként funkcionál, attól függetlenül, hogy egyébként itt él a ranchtól nem messze Michael Schumacher is. Ezért én

nem hiszek abban, hogy most megtudnánk bármi újabbat a versenyzőről, és hogy esetleg jobban bepillantást nyerhetnénk a család magánéletébe.

De magát a környezetet mindenképpen megjelenítik” – fogalmazott Vámosi Péter.

A kérdésre, hogy mennyire szólhat mindez az anyagiakról, mennyire lehet szüksége pénzre a Schumacher családnak, úgy vélekedett: „ha szép, ha nem szép, de ki kell mondani, hogy egy kicsit kényszerpálya ez. Ha jól emlékszem, 10-15 állandó orvosra van szükség, és nem tudom mennyi nővérre, hogy napi szinten ápolást biztosítsanak Michael Schumacher számára. Óriási összegeket emészt fel a jelenlegi állapota szinten tartása is. Ugyanakkor volt egy olyan hír is, hogy Spanyolországban is vásároltak menet közben egy birtokot. Ez a dokumentumfilm is most ennek a folyamatnak a része, hogy Michael Schumachert életben tartsák” – vélekedett.

Ez a dokumentumfilm most Gina Maria, illetve Corina Schumacherről szól majd. Michael Schumacherről is készült nemrég egy dokumentumfilm, amiben ő nem szerepelt. De készül több dokumentumfilm is a Forma–1 világáról.

A legutolsó napokkal ezelőtt jött ki, és kifejezetten meglepő – mondta Vámosi Péter. Az HBO-n Ayrton Senna utolsó szerelme, Adriane Galisteu részvételével Brazíliában egy kétrészes filmet raktak össze, az a címe, hogy „Ayrton, ahogy én láttam - Adriene Galisteu”. Az első rész a kapcsolatukról szól, amiről magyar nyelven is megjelent egy könyv, Szerelmem, Senna címmel. Ez a kapcsolat nem volt hosszú, bő másfél évről beszélünk, de ennek ellenére tartalmas volt. Most megnézhetjük az életük helyszíneit, hogy hol jöttek össze, milyen körülmények között. Adriene családjáról is szó esik, mert a modell egyébként egy nagyon szegény családból származik. A második rész pedig a lány Senna halála utáni életét feszegeti, hogy hogyan kellett feldolgoznia ezt az egészet, miképpen kellett reagálnia 1994. május 1. után 21 évesen, fiatal nőként, és hogy mennyire volt nehéz megfelelnie az elvárásoknak. Ami egy nagyon nagy kontraszt, mert itt derül ki igazából, hogy a Senna család mennyire irányítja Ayrton örökségét, és most végre hallunk egy olyan hangot, amelyik ebből kilóg. Őt a temetésen is próbálták a háttérbe szorítani, nem is nagyon akarták a sírhoz odaengedni. Ez is egy külön érdekes történet, ahogy ezt elmondja – tette hozzá Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban.