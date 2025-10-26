ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 26. vasárnap Dömötör
A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése az FTC-MVM Sportközpontban 2025. október 22-én. A csapat másnap az osztrák Red Bull Salzburg vendégeként lép pályára az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

A tökutolsó legyőzte a Fradit az Üllői úton

Infostart / MTI

A Groupama Arénában 2-1-re kikapott a Zalaegerszegtől a címvédő Ferencváros a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén.

A ZTE sereghajtóként kezdte a mérkőzést, de győzelmével a tizedik helyre lépett előre, s így az Újpest a kiesést jelentő 11. pozícióba esett vissza.

A Ferencváros másodszor kapott ki a bajnokságban, mindkét vereségét a Groupama Arénában szenvedte el.

Az első három percben a hazaiaktól Varga Barnabás, a vendégektől Skribek Alen is betalálhatott volna, előbbi játékos kétszer is, de mindhárom lehetőség kimaradt. A Ferencváros mezőnyfölényben futballozott ugyan, de az első félidőben Dibusz Dénesnek három védésre is szüksége volt, hogy ne a Zalaegerszeg szerezzen vezetést. Amikor ugyanis a házigazda elveszítette a labdát, a zalaiak gyorsan játszották át a középpályát, a kapu előtt azonban hiányzott a pontos befejezés. Aztán a 34. percben mégis a zöld-fehérek kerültek előnybe, a góllövőlistát vezető

Varga Barnabás közelről emelt a léc alá,

megszerezve nyolcadik találatát a bajnokságban. A vezetésnek azonban sokáig nem örülhetett a bajnok, mert a 42. percben Skribek Alen egyenlített. A középpályás Joao Victorral és Maxsuell Alegriával közösen játszotta át az ellenfél védelmét.

Robbie Keane vezetőedző a szünetben három cserével jelezte elégedetlenségét, de fordulás után még inkább bosszankodhatott, mivel az 55. percben a vendégek bal oldali védője, José Calderón is betalált. A spanyol légiós Cadut és Szalai Gábort is könnyedén cselezte ki, mielőtt ballal a bal alsó sarokba lőtt. A hátralévő időben a zalaiak nem álltak vissza védekezni, és gyakori ellentámadásokkal veszélyeztettek, a Ferencvároson pedig a csütörtöki Salzburg elleni Európa-liga-győzelem után leginkább a fáradtság érződött.

A zalaiak 1972 óta csupán az ötödik győzelmüket ünnepelhették a fővárosban a zöld-fehérek ellen.

