Robbie Keane megérezte, hogy ez Zachariassen mérkőzése lesz

A 45 éves ír szakember a találkozót követő sajtótájékoztatón elárulta, a stáb tagjainak egész héten azt mondta, hogy a mostani Kristoffer Zachariassen mérkőzése lesz, mert az ellenfél játéka kedvezni fog a norvég futballistának.

„Három olyan középpályásom van, aki soha nem hagyja abba a futást: Zachariassen, Kanikovszki és Ötvös Bence. Mindhárman kiválóan játszottak, különösen a második félidő első 20-25 percét emelném ki velük kapcsolatban, hiszen az elveszített labdák visszaszerzésében nagyszerűen teljesítettek, de Zachariassen ekkor szerezte a gólját is. Számítottunk rá, hogy az ő védők közötti befutásaiból lehetnek majd helyzeteink és ez így is történt. De Bencének is remek meccse volt, sokat dolgozott, nagy munkája van abban, hogy nyerni tudtunk" - mondta az edző Keane.

A szünetben, 0–1-nél elhangzottakkal kapcsolatban kiemelte, teljes mértékben nyugodt hangvételben beszélt a játékosaival, mert biztos volt abban, hogy lesznek gólszerzési lehetőségeik a második 45 percben.

„Varga kihagyta a tizenegyest, mondtam neki, hogy felejtse el, lépjen túl rajta, folytassa a játékát. Valójában az egész csapattól csak annyit kértem, hogy folytassuk, mert láttam, hogy jól játszunk annak ellenére, hogy az első félidőben nem sikerült gólt szereznünk. Megvolt a tervünk, tudtuk, hogy mire számíthatunk a riválistól és próbáltuk végig azt játszani, amit elterveztünk, a srácok pedig kiváló teljesítmény nyújtottak a meccs egészét tekintve" – értékelt.

A Salzburgot irányító, német Thomas Letsch úgy vélte, a legnagyobb problémájuk az volt, hogy azt a nyomást, amelyet az összecsapás bizonyos szakaszaiban rá tudtak helyezni a Ferencvárosra, nem tudták fenntartani.

„Az ellenfél három gólja után voltak még olyan időszakok, amikor úgy tűnt, hogy az 1-3-as állás ellenére tudunk majd még valamit tenni az egyenlítésért, de a végére biztossá vált, hogy a három kapott gól túl sok volt ahhoz, hogy vissza tudjunk jönni a meccsbe" – fogalmazott a szakember.

A három forduló után hétpontos Ferencváros november első csütörtökén a bolgár Ludogorecet fogadja.