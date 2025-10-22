Sós Csaba: eredményes szezon vár Kós Hubertre

A rövidpályás világkupa-sorozat második állomásán az Illinois állambeli Westmontban Kós Hubert országos csúccsal nyert 100 méteres hátúszásban. 48.78 másodperces eredménnyel diadalmaskodott, ami egy századdal jobb, mint a tavalyi világbajnokságon, a Duna Arénában felállított rekordja. Az összetettben, a férfiaknál Kós Hubert áll az élen, de az olimpiai bajnok mégsem teljesen elégedett westmonti teljesítményével. Sárkány Zalán országos csúccsal nyert 800 méteres gyorsúszásban. Fángli Henrietta pedig 50 méter mellen 30.40 másodperccel hetedik lett, ezzel egy századot javított Sztankovics Anna 2021-es országos csúcsán.

"Jó ötlet volt már ősszel bekapcsolódni a magyar úszóknak a versenyszezonba. A nagy ászok, - köztük Kós Hubert - a világ legjobb idejeit ússzák"

- mondta az infoRádióban a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya. Sós Csaba emlékeztetett, hogy a magyar úszók korábban nem kapcsolódtak be ilyen korán a versenyekbe, de elismerte, hogy világ úszó trendje ebbe az irányba tart, amit tudomásul kell venni. "A második fordulóban már jobban szerepeltek az esélyes úszóink. Igaz, Kós Hubertet nem számítva még mindig távol vagyunk a legjobb formától" - vallotta be a szövetségi kapitány.

"A teljes mezőny nem szerepel az egész világról a sorozatban, de a komplett japán válogatott részt vesz a világkupán, illetve az ausztrál és az amerikai csapatból csak egy-két világklasszis hiányzik" - sorolta a kapirány hozzátéve, hogy a nőknél világcsúcsot is úsztak, és a mezőnyük nagyságrendben erősebb, mint egy Európa-bajnokságon.

Több versennyel lehet előre lépni

Meglepőnek tartja, hogy Kós Hubert a magyar viszonyokhoz képest már októberben ilyen kiemelkedő eredményekre képes. "A világbajnokságot követő kihagyás után még csak most éri utol magát, de ha már ilyen időket képes úszni, akkor nagyon szép, eredményes szezon vár rá" - véli Sós Csaba.

A nyári világbajnokság legfontosabb tapasztalatának azt tartja, hogy bár átlagos szereplésen van túl a magyar válogatott az összes vb-t tekintve, de megérzése szerint a csapat ennél többre képes. "A hazai felkészüléshez képest több versenyzéssel, - Kós Huberthez hasonlóan - előre tudna lépni többek között Sárkány Zalán, Márton Richárd, Németh Nándor, Ábrahám Mina és Senánszky Petra is" - hangoztatta a szövetségi kapitány.

A világkupát két hét alatt három észak-amerikai városban rendezik, a sorozat záróversenyének Toronto ad otthont csütörtöktől szombatig.