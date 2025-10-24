Kós Hubert a világcsúcsa után meghökkentő dolgot nyilatkozott

Van még több is az úszásában Kós Hubert szerint, aki világcsúccsal nyert 200 méter háton a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásának nyitónapján.

A 22 éves magyar versenyző 1:45.12 perces eredménnyel diadalmaskodott, ezzel több mint fél másodperccel javította meg az ausztrál Mitchell Larkin tízéves, 1:45.63-as világrekordját, egyben pályafutása első felnőtt világcsúcsát állította fel.

Kós a magyar szövetség honlapján közzétett nyilatkozatában felidézte: a döntő előtt úgy vélekedett, közel kellene úsznia a világcsúcshoz vagy akár meg is javítani azt, mert akkor edzője, Bob Bowman „talán nem szúrja le”. A világhírű tréner végül tömör üzenetben ismerte el a szám világbajnokának és nagymedencés olimpiai bajnokának teljesítményét: „nagyszerű úszás, gratulálok”.

„Nem vitte túlzásba, de tőle egy ilyen többet ér, mint a korona, amit a fejemre tettek” – utalt arra, hogy mindhárom vk-állomáson megnyerte ezt a számot.

„Ebben van még, mert a harmadik ötven, meg pláne az utolsó az erős kezdés miatt halványabbra sikerült, szóval ezen bőven lehet javítani”

– tekintett előre. „Most végérvényesen kiderült, mennyire fontos, hogy legyen egy kis szünet. Tavaly nem volt, Szingapúrban mondtam is, hogy azt érzem: mentálisan kifacsart lettem a vébé végére. Szükség volt arra az egy hónapra nyáron, amíg kikapcsolódtam, így nem kellett több mint pár hét komolyabb edzés, és már így is képes voltam erre a világcsúcsra” – tette hozzá. Érzései alapján mentálisan kiváló állapotban van, boldogan úszik és élvezi a versenyzést.

„Az van bennem, hogyha két-három hét munka után így ment, akkor mi lesz harminc-valahány hét után Párizsban, az Európa-bajnokságon. Mert hiszem, hogy ez a szezon még jobb lesz, mint az előző kettő” – szögezte le bizakodva.

Itt megnézheti a győztes világrekord-úszást: