2025. október 24. péntek
Kós Hubert olimpiai, valamint kétszeres világ- és Európa-bajnok úszó edz a BVSC Szõnyi úti uszodájában 2025. szeptember 9-én. Ezen a napon BVSC-Zugló sajtótájékoztatót tartott az uszodában.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Kós Hubert a világcsúcsa után meghökkentő dolgot nyilatkozott

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

„Ebben van még” – mondta Kós Hubert, miután a világ eddigi valaha volt legjobb eredményét érte el 200 méteres hátúszásban, fél másodperccel megdöntve egy tízéves világcsúcsot.

Van még több is az úszásában Kós Hubert szerint, aki világcsúccsal nyert 200 méter háton a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásának nyitónapján.

A 22 éves magyar versenyző 1:45.12 perces eredménnyel diadalmaskodott, ezzel több mint fél másodperccel javította meg az ausztrál Mitchell Larkin tízéves, 1:45.63-as világrekordját, egyben pályafutása első felnőtt világcsúcsát állította fel.

Kós a magyar szövetség honlapján közzétett nyilatkozatában felidézte: a döntő előtt úgy vélekedett, közel kellene úsznia a világcsúcshoz vagy akár meg is javítani azt, mert akkor edzője, Bob Bowman „talán nem szúrja le”. A világhírű tréner végül tömör üzenetben ismerte el a szám világbajnokának és nagymedencés olimpiai bajnokának teljesítményét: „nagyszerű úszás, gratulálok”.

„Nem vitte túlzásba, de tőle egy ilyen többet ér, mint a korona, amit a fejemre tettek” – utalt arra, hogy mindhárom vk-állomáson megnyerte ezt a számot.

„Ebben van még, mert a harmadik ötven, meg pláne az utolsó az erős kezdés miatt halványabbra sikerült, szóval ezen bőven lehet javítani”

– tekintett előre. „Most végérvényesen kiderült, mennyire fontos, hogy legyen egy kis szünet. Tavaly nem volt, Szingapúrban mondtam is, hogy azt érzem: mentálisan kifacsart lettem a vébé végére. Szükség volt arra az egy hónapra nyáron, amíg kikapcsolódtam, így nem kellett több mint pár hét komolyabb edzés, és már így is képes voltam erre a világcsúcsra” – tette hozzá. Érzései alapján mentálisan kiváló állapotban van, boldogan úszik és élvezi a versenyzést.

„Az van bennem, hogyha két-három hét munka után így ment, akkor mi lesz harminc-valahány hét után Párizsban, az Európa-bajnokságon. Mert hiszem, hogy ez a szezon még jobb lesz, mint az előző kettő” – szögezte le bizakodva.

Itt megnézheti a győztes világrekord-úszást:

