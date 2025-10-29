ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.39
usd:
333.09
bux:
107091.39
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A gyõztes Kós Hubertnek (b) gratulál a lengyel Kacper Stokowski a férfi 100 méteres hátúszás döntõje után a rövidpályás világkupa-sorozat torontói állomásán 2025. október 25-én. Kós 48.16 másodperccel új világcsúcsot ért el.
Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Chris Young

Sós Csaba: Kós Hubertben benne van, hogy olyan hosszú sikerszériát hozzon, mint Michael Phelps

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

A magyar olimpiai bajnok úszó kilenc aranyéremmel és két világcsúccsal zárta a rövid pályás világkupa-sorozatot. A szövetségi kapitány az InfoRádióban elmondta: külön növeli az aranyérmek értékét, hogy a 100 méter hát olasz olimpiai címvédője, Thomas Ceccon mindhárom helyszínen indult, és valamennyiszer kikapott Kós Huberttől.

Kós Hubert volt az egyik legnagyobb sztárja az úszók őszi rövid pályás világkupa-sorozatának: a magyar olimpiai bajnok két világcsúcsot döntött (100 és 200 méteren), három állomáson mindhárom hátúszó számot megnyerte (9 aranyérem), és övé lett az összetett elsőség is a férfiak között.

A magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya az InfoRádióban azt mondta, szakmai szemmel nézve „tanulságos és egyben roppant élvezetes is volt” a két amerikai és egy kanadai állomásból álló vk-sorozat. Mint fogalmazott, a 17 világcsúcs már önmagában sok mindent elárul, az pedig nagy büszkeség nekünk, hogy ebből kettőt „a mi fiunk” úszott.

Sós Csaba kiemelte: Kós Hubert nem sokat pihent a szingapúri világbajnokság után, vélhetően az augusztust és a szeptembert sem vette lazán, vagy esetleg még arra lehet gondolni, hogy annyira kemény volt a felkészülése az év korábbi részében, hogy még „kifutotta belőle” a világkupa-versenyekre. A szakvezető szerint

külön növeli az aranyérmek értékét, hogy a 100 méter hát olasz olimpiai címvédője, Thomas Ceccon mindhárom helyszínen indult, és valamennyiszer kikapott Kós Huberttől.

„Nem akármilyen versenyzőket előzött meg, felemelő érzés volt látni a teljesítményét” – jegyezte meg a szövetségi kapitány. Edzője, Bob Bowman ritkán szokta dicsérni a nyilvánosság előtt versenyzőit, most azonban még ő is kivételt tett, és elismerően gratulált a magyar világsztárnak.

Sós Csaba szerint várható volt, hogy Kós Hubert a világ úszósportjának egyik állócsillaga lesz. Már 21 évesen olimpiai bajnok lett Párizsban, és előtte, majd utána mindent megnyert, amit csak lehetett, a 200 méter hát nemzetközi mezőnyében egyszerűen nincs ellenfele, és most már más távokon, számokban is rendre bizonyít. A szövetségi kapitány emlékeztetett, hogy felnőtt Európa-bajnokként és junior világrekorderként ment ki az Egyesült Államokba, ahol a világ legjobbjai között készül a világ legeredményesebb edzőjének irányításával.

Hozzátette, hogy a nagymenők általában 23-25 évesen ússzák a legjobb időeredményeket, ami Kós Hubert esetében nagyon szép jövővel kecsegtet. Ez nem azt jelenti, hogy később ne halmozhatná még az érmeket, hiszen például a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps is nyert még bőven címeket, miután betöltötte a 25. életévét. Sós Csaba szerint

elképzelhető, hogy az amerikai klasszishoz hasonlóan Kós Hubert is hosszú éveken keresztül verni fogja a fő számában vagy számaiban a teljes nemzetközi mezőnyt.

A szakvezető szerint még felfelé ível Kós Hubert karrierje, de már most egyértelműen „a világ előtt van”, és óriási dolognak tartja, hogy ilyen fiatalon már ennyire komoly eredményeket ért el.

Kós Hubert 50 méter háton is remekelt a három októberi világkupán, felnőtt világversenyen azonban még nem nyert érmet ebben a számban. Sós Csaba úgy fogalmazott, „rá lehet feküdni erre és lehet akargatni, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy van olyan férfi erő, ami az életkorral jön, és nem mérhető a konditeremben”. Példaként azt hozta fel, hogy nem lehet összeengedni egy 75 kilós felnőtt ökölvívót egy 75 kilós ifivel, mert előbbi „simán kiklopfolja” a fiatalabbat, hiába tud nagyobb súlyokat emelni a konditeremben a zsengébb korú.

A szövetségi kapitány szerint ez megfigyelhető volt Gyurta Dániel karrierjének alakulásánál is. Felidézte, hogy London olimpiai bajnoka már 2004-ben, Athénban ezüstérmes volt 200 méter mellen, a rövidebb távokon viszont még évekig kellett várni a jobb eredményekre, helyezésekre. A legtöbben arra emlékeznek, hogy Gyurta Dániel a 2012-es olimpián 200 méter mellen lett aranyérmes, pedig 100-on is jól teljesített, negyedik lett. Ahogy teltek az évek, a rövidebb távokon is egyre jobban úszott, és ott volt a világ élmezőnyében.

Sós Csaba arra számít, hogy az edzésektől és a pillanatnyi formától függetlenül Kós Hubert is még jobb lesz majd a jövőben a rövidebb távokon, de már most is látható, hogy „megjött a férfi ereje”.

(A nyitóképen: A győztes Kós Hubertnek gratulál a lengyel Kacper Stokowski a férfi 100 méteres hátúszás döntője után a rövid pályás világkupa-sorozat torontói állomásán 2025. október 25-én. Kós Hubert 48.16 másodperccel új világcsúcsot ért el a számban.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Sós Csaba: Kós Hubertben benne van, hogy olyan hosszú sikerszériát hozzon, mint Michael Phelps

úszás

szövetségi kapitány

sós csaba

michael phelps

világkupa

kós hubert

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaderják Péter: brutális verseny zajlik az akkumulátortechnológiák között, és Magyarország fontos szereplő

Kaderják Péter: brutális verseny zajlik az akkumulátortechnológiák között, és Magyarország fontos szereplő

Az akkumulátoripar robbanásszerű fejlődésen megy keresztül, és a következő években az egyik legfontosabb technológiai szektor marad – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője. Hangsúlyozta, hogy a növekedést az elektromos járműgyártás és az energiatárolás iránti igény hajtja, Magyarország pedig az egyik legnagyobb európai gyártási központtá válik, miközben az újrahasznosításban még jelentős a lemaradás.
Gerendai Károly csak egyetlen esetben próbálkozna tovább a Sziget Fesztivál megszervezésével

Gerendai Károly csak egyetlen esetben próbálkozna tovább a Sziget Fesztivál megszervezésével

A Fővárosi Közgyűlés még nem döntött a Sziget Fesztivál jövőjéről. A két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz ugyanis továbbra sem támogatja, hogy felbontsák a szerződést. De így Gerendai Károly sem tud belekezdeni a szervezésbe, hiszen olyan garanciákat kérnek tőle, például állami támogatást, amelyekre nincs ráhatása.
 

Háromnapos taxis blokád indult Budapesten – nem kaptak szót a Közgyűlésen

Budapesten is lesz olyan kerület, ahová nem lehet csak úgy beköltözni

Az év végétől akár hónapokig Bubi nélkül maradhat a főváros

VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csúcson az OTP - Tényleg most kell nagy pénzt tenni rá?

Csúcson az OTP - Tényleg most kell nagy pénzt tenni rá?

Senki nem szeret csúcson venni. Érdekes pszichológiai kihívás, sokkal könnyebb elképzelni azt, hogy onnan már csak eshet az árfolyam, és akkor a korrekcióban majd beleveszünk, mint azt, hogy a rekordszintről belongolva még nagy pénzt lehet keresni. Az OTP példáján mutatjuk, hogy a csúcson - mint ahol most is áll az OTP - érdemes-e még nagy pénzt tenni a papírra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas újítás érkezett az OTP-től, ami forradalmasítja a SZÉP-kártyát

Hatalmas újítás érkezett az OTP-től, ami forradalmasítja a SZÉP-kártyát

Az OTP Bank új fejlesztésének köszönhetően az OTP SZÉP kártyával már digitálisan is lehet fizetni, ami még kényelmesebbé teszi a mindennapi használatot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
People stuck on roofs after Jamaica's worst hurricane, says minister, as storm heads to Bahamas

People stuck on roofs after Jamaica's worst hurricane, says minister, as storm heads to Bahamas

Most of Jamaica remains without power, as our correspondent reports floods, mudslides and "palm trees tossed like toothpicks".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 14:38
Kenyai légikatasztrófa: „Óriási veszteség Süllős Gyula halála” – döbbenten emlékezik a sportszakma
2025. október 29. 12:46
Sportágtörténeti eseményt is hozott Márton Viviana vb-ezüstérme
×
×
×
×