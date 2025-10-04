Hatalmas fordulat a Himalájában rosszul lett magyar hegymászó ügyében

Közlemény jelent meg Klein Dávid hegymászó Facebook-oldalán szombat délután Nagy Márton mászótársról, aki a minap oldalán rosszul lett, mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, és az is csak nagy nehézségek árán sikerült.

Mint a közlemény fogalmaz, a 25 éves mászót nepáli idő szerint szombat délután 2-kor kiengedték a Manipal Kórházból, Pokharába vitték, a rosszullétet valószínűleg vesekő okozta.

"Végleges diagnózis csak 3-án késő délután született: Marciból odafent, az alaptáborban vesekő távozott, ez okozta a rendkívüli fájdalmakat, a hányást és a gyulladást. Sajnos még van odabent, aminek ki kéne jönnie…" - írta Klein Dávid.

A páros sátrai az egyes és kettes táborban van egyéb készletekkel, Klein Dávid folytatni készül a mászást, és még Nagy Márton sem mondott le erről "kár lenne veszni hagyni az eddig befektetett közös munkát".

A közlemény Nagy Mártont is idézi: életében először került ilyen hirtelen kórházba, hálás Klein Dávidnak, aki a nehéz helyzetben is életben tartotta őt egy napig, amíg a segítség elérte.

"Ha sikerülne visszatérnem, úgy a közös expedíciónkat folytatnám. Ha történetesen elérem a csúcsot, az teljes mértékben Marci sikere is lesz!" - írta még Klein Dávid, akinek új nehézséget okoz, hogy esett hó azóta, így a cuccait a hó alól kell kiásni a táborokban. "Borzalmasan motiváltnak érzem magam, és nagyon nem örülnék, ha nem kapnék lehetőséget arra, hogy legalább megpróbáljam kettőnk közös Nagy Kalandját sikerre vinni" - zárta gondolatait.

Jelenleg az időjárási és helikopteres lehetőségeit kutatja.