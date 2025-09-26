ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Átalakulóban a BL közvetítése, az RTL-t is érintheti a dolog

Infostart

Változtatásra készül az UEFA a Bajnokok Ligája média- és közvetítési jogainak pályáztatási rendszerében, a streaming szolgáltatók erősen érdeklődnek.

Az Európai Labdarúgó-szövetség módosítani készül a Bajnokok Ligája média- és közvetítési jogainak pályáztatási rendszerén, hogy az vonzóbbá váljon a streaming szolgáltatók számára – írja a Bloomberg híradása nyomán a mandiner.hu.

A lap szerint az UEFA több lényeges változást is tervez bevezetni, ilyen például

  • a több piacra egyszerre történő ajánlattétel,
  • a hosszú távú szerződések, illetve
  • a globális csomagok lehetősége,
  • valamint az elérés növelése.

A szervezet számára különösen fontos célpiac az Egyesült Államok, 2022-ben például a Paramount egy többéves, 1,5 milliárd dolláros megállapodás keretében szerezte meg 2030-ig a BL közvetítési jogait a tengerentúlon.

A labdarúgó szövetség megoldását úttörőként jellemzik szakmai körökben, ami azt is jelentheti, hogy a futball európai elitsorozata lehet az első igazán globálisan értékesített sportesemény.

Ha a jogokat megszerzi egy nagy streaming szolgáltató, az átformálhatja azt, ahogyan a szurkolók eddig követték az eseményt. Akár az is megeshet, hogy egy szolgáltató közvetíti a mérkőzéseket az egész világon.

A hibrid modellnek a hagyományos kábeltévét nézők lennének a legnagyobb vesztesei, hiszen a hírek szerint

olyan vállalatok érdeklődnek a közvetítési jogok iránt, mint az Amazon, az Apple, a Netflix, a DAZN, az ESPN vagy a Disney.

A BL 2024–2025-ös formátumváltása (nagyobb ligaszakasz, több meccs) már 18 százalékkal növelte a bevételeket, és a hírek szerint az UEFA most szeretné kihasználni ezt a lendületet. Ha most kellene választani, a szakértőknél az Amazon/Prime Video lenne a befutó, mert már jelen van a Bajnokok Ligája-közvetítéseknél, technológiailag készen áll egy nagy volumenű közvetítésre, és pénzügyi hátteréből adódóan is alkalmas arra, hogy globális jogokat megvásároljon.

A magyarok számára ez ugyanakkor annyiban nem jelent újdonságot, hogy az RTL az előző idénytől kezdve három éven át, tehát 2027 nyaráig birtokolja a BL közvetítései jogait. Tavaly még három csatornán közvetítette az eseményt, azonban a német vállalat váratlanul bejelentette, hogy a második játéknaptól már egyáltalán nem közvetít Bajnokok Ligája-mérkőzéseket a televízióban, csak online, az RTL+-on, kivéve a döntőt.

2027 őszétől tehát lehetséges, hogy újabb streaming szolgáltatásra kell előfizetnie azoknak, akik szeretnék végigkísérni a Bajnokok Ligáját.

Átalakulóban a BL közvetítése, az RTL-t is érintheti a dolog

Former FBI director James Comey indicted on two charges

Former FBI director James Comey indicted on two charges

James Comey says he is innocent after being accused of lying to Congress in 2020 while testifying about leaks to the media.

