Átalakulóban a BL közvetítése, az RTL-t is érintheti a dolog

Az Európai Labdarúgó-szövetség módosítani készül a Bajnokok Ligája média- és közvetítési jogainak pályáztatási rendszerén, hogy az vonzóbbá váljon a streaming szolgáltatók számára – írja a Bloomberg híradása nyomán a mandiner.hu.

A lap szerint az UEFA több lényeges változást is tervez bevezetni, ilyen például

a több piacra egyszerre történő ajánlattétel,

a hosszú távú szerződések, illetve

a globális csomagok lehetősége,

valamint az elérés növelése.

A szervezet számára különösen fontos célpiac az Egyesült Államok, 2022-ben például a Paramount egy többéves, 1,5 milliárd dolláros megállapodás keretében szerezte meg 2030-ig a BL közvetítési jogait a tengerentúlon.

A labdarúgó szövetség megoldását úttörőként jellemzik szakmai körökben, ami azt is jelentheti, hogy a futball európai elitsorozata lehet az első igazán globálisan értékesített sportesemény.

Ha a jogokat megszerzi egy nagy streaming szolgáltató, az átformálhatja azt, ahogyan a szurkolók eddig követték az eseményt. Akár az is megeshet, hogy egy szolgáltató közvetíti a mérkőzéseket az egész világon.

A hibrid modellnek a hagyományos kábeltévét nézők lennének a legnagyobb vesztesei, hiszen a hírek szerint

olyan vállalatok érdeklődnek a közvetítési jogok iránt, mint az Amazon, az Apple, a Netflix, a DAZN, az ESPN vagy a Disney.

A BL 2024–2025-ös formátumváltása (nagyobb ligaszakasz, több meccs) már 18 százalékkal növelte a bevételeket, és a hírek szerint az UEFA most szeretné kihasználni ezt a lendületet. Ha most kellene választani, a szakértőknél az Amazon/Prime Video lenne a befutó, mert már jelen van a Bajnokok Ligája-közvetítéseknél, technológiailag készen áll egy nagy volumenű közvetítésre, és pénzügyi hátteréből adódóan is alkalmas arra, hogy globális jogokat megvásároljon.

A magyarok számára ez ugyanakkor annyiban nem jelent újdonságot, hogy az RTL az előző idénytől kezdve három éven át, tehát 2027 nyaráig birtokolja a BL közvetítései jogait. Tavaly még három csatornán közvetítette az eseményt, azonban a német vállalat váratlanul bejelentette, hogy a második játéknaptól már egyáltalán nem közvetít Bajnokok Ligája-mérkőzéseket a televízióban, csak online, az RTL+-on, kivéve a döntőt.

2027 őszétől tehát lehetséges, hogy újabb streaming szolgáltatásra kell előfizetnie azoknak, akik szeretnék végigkísérni a Bajnokok Ligáját.