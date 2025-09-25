ARÉNA
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa (b2) gólt kap a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulójában játszott Ferencváros TC - Viktoria Plzen mérkőzésen a budapesti Groupama Arénában 2025. szeptember 25-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

ÉLŐ: Ferencváros–Viktoria Plzen 0–1

Infostart

Majdnem telt ház előtt játssza első 2025. őszi Európa-liga-mérkőzését a Ferencváros. Ellenfele a cseh bajnokság legutóbbi idényének második helyezettje, a Viktoria Plzen.

Robbie Keane a Dibusz - Cissé, Raemaekers, Gartenmann - Makreckis, Tóth A., Ötvös, Keita, O'Dowda - Gruber, Varga B. tizenegyet választotta, ez hasonlít arra, amivel idegenben, a Qarabag ellen kezdett, ahhoz képest viszont Tóth Alex és Gruber Zsombor is bekerült a kezdő csapatba.

Memic az első percben helyzetbe került, de a jobb sarok mellé lőtt.

Az első öt percben többet birtokolta a labdát az első öt percben, de leginkább az a feltűnő, hogy a Fradi jobban ügyel a védekezésre – függetlenül a csehek helyzetétől –, mint az azeriek elleni BL-selejtezőn, figyel arra, hogy ne kontrázzák le. Mezőnyfölényt nem sikerült eddig kialakítani.

Makreckis kapott egy sárga lapot, talpalásért.

A 17. percben a vendégek 17-ese 17 méterről gólt lőtt. A neve Rafiu Durosimni. A nigériai csatár egy kontra során rávezette a labdát Cissére, megforgatta, aztán erős lövést küldött a tizenhatoson kívülről Dibusz Dénes kapujának jobb oldalába, 0–1.

Nem igazán tudja a Ferencváros középpályás sora feltartóztatni a vendégeket. Alig van a magyar bajnoknál a labda, amiből az is következik, hogy nincs lehetőség az építkezésre. Sajnos, ha valaki nem tudná, hogy a Groupama Arénában van a mérkőzés, a játék képe alapján inkább gondolná, hogy a csehek vannak otthon, annyira dominálnak.

Az első félóra után növelte a Ferencváros a labdabirtoklást, de kapuralövésig nem jutott.

A 37. percben Makreckis piros lapot kapott. Nagyjából olyan butaság volt, mint Hugo Ekitiké sárga lapja a Liverpool Ligakupa-mérkőzését. Makreckisnek volt már egy sárga lapja, ám az ellenfél térfelén, a labdaveszétse után úgy akadályozott meg egy ellenakciót, hogy szinte letépte az ellenfél nadrágját. Ilyen szabálytalanságot egy sárga laposnak, ilyen helyzetben, nem szabad elkövetnie.

