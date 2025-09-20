Szoboszlai Dominiknél még a gólszerzők sem kaptak jobb osztályzatot

A Liverpool az ötödik fordulóban megszerezte az ötödik bajnoki győzelmét.

A Liverpool Echo osztályzatai és értékelése:

Alisson Becker: 6

Időnként magas labdákkal is megbirkózott, de a labda elosztásában nem mindig volt a legpontosabb. A gólnál esélye sem volt.

Conor Bradley: 6

Kemény védekezés a trükkös Grealish ellen, időnként ebben alul is maradt, a támadásokat kevéssé segítette a második félidőben

Ibrahima Konate: 7

Beto szinte az első pillanattól kezdve a nyakában lihegett, de ő jól használta ki a fizikai erejét. Hasonlóan meggyőző volt Barry ellen, a szünet után.

Virgil van Dijk: 7

Uralta a légteret már a szünet előtt, ahogy az Everton kezdett belelendülni a játékba, és higgadtnak kellett maradnia, ahogy a vendégek fokozták a nyomást a második félidőben.

Kerkez Milos: 7

Önbizalmat növelő teljesítmény a veszélyes Ndiaye ellen, néhány jó fejessel, különösen akkor, amikor az Everton támadott az egyenlítésért.

Ryan Gravenberch: 8

Kiváló labdaérintés az első gólnál, és pontos, logarléces passz a másodiknál. A szünet után nehezebb helyzetben volt, mivel a Liverpool játéka jelentősen visszaesett, de még mindig fontos maradt a szerepe.

Alexis Mac Allister: 6

Időnként nagy harcot vívott a középpályán, és bár szerepet játszott a második gólban, láthatóan még nem teljesen fitt, fizikai problémái vannak. Lecserélték.

Mohamed Szalah: 7

Kiváló passzal hozta helyzetbe Gravenberchet az első gólnál. A szünet előtt sokkal jobban játszott Mikolenko ellen.

Szoboszlai Dominik: 8

A tizes posztra visszatérő sokoldalú magyar vezette a Liverpool letámadását a szünet előttFontos volt az energiája a záró szakaszban. Sárga lapot kapott.

Cody Gakpo: 6

Sok labdát kapott a mérkőzés első részében, de túl gyakran elveszett a védők sokaságában, és utána egyre kevesebb labdát játszott meg. Lecserélték.

Hugo Ekitiké: 8

Hatékony labdaérintések sora és elszántság jellemezte a mérkőzés elején, higgadtan használta ki a helyzetét, s lőtte a második gólt. A szünet után visszaesett a teljesítménye. Lecserélték.

A cserék:

Florian Wirtz (Gakpo helyett, 61. perc) 5

Curtis Jones (Mac Allister helyett, 61. perc) 7

Alexander Isak (Ekitiké helyett, 67. perc) 5

A BBC-nél is Gravenberch és Ekitiké kapta legmagasabb két jegyet, Van Dijk a harmadik, Szoboszlai a negyedik. Kerkez Milos a hetedik, megelőzve Szalahot. Érdekes, hogy Conor Bradley elé tudott kerülni, igaz, csak picivel.