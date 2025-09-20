Szoboszlai Dominiknél még a gólszerzők sem kaptak jobb osztályzatot

A Liverpool az ötödik fordulóban megszerezte az ötödik bajnoki győzelmét.
A Liverpool Echo osztályzatai és értékelése:
Alisson Becker: 6
Időnként magas labdákkal is megbirkózott, de a labda elosztásában nem mindig volt a legpontosabb. A gólnál esélye sem volt.
Conor Bradley: 6
Kemény védekezés a trükkös Grealish ellen, időnként ebben alul is maradt, a támadásokat kevéssé segítette a második félidőben
Ibrahima Konate: 7
Beto szinte az első pillanattól kezdve a nyakában lihegett, de ő jól használta ki a fizikai erejét. Hasonlóan meggyőző volt Barry ellen, a szünet után.
Virgil van Dijk: 7
Uralta a légteret már a szünet előtt, ahogy az Everton kezdett belelendülni a játékba, és higgadtnak kellett maradnia, ahogy a vendégek fokozták a nyomást a második félidőben.
Kerkez Milos: 7
Önbizalmat növelő teljesítmény a veszélyes Ndiaye ellen, néhány jó fejessel, különösen akkor, amikor az Everton támadott az egyenlítésért.
Ryan Gravenberch: 8
Kiváló labdaérintés az első gólnál, és pontos, logarléces passz a másodiknál. A szünet után nehezebb helyzetben volt, mivel a Liverpool játéka jelentősen visszaesett, de még mindig fontos maradt a szerepe.
Alexis Mac Allister: 6
Időnként nagy harcot vívott a középpályán, és bár szerepet játszott a második gólban, láthatóan még nem teljesen fitt, fizikai problémái vannak. Lecserélték.
Mohamed Szalah: 7
Kiváló passzal hozta helyzetbe Gravenberchet az első gólnál. A szünet előtt sokkal jobban játszott Mikolenko ellen.
Szoboszlai Dominik: 8
A tizes posztra visszatérő sokoldalú magyar vezette a Liverpool letámadását a szünet előttFontos volt az energiája a záró szakaszban. Sárga lapot kapott.
Cody Gakpo: 6
Sok labdát kapott a mérkőzés első részében, de túl gyakran elveszett a védők sokaságában, és utána egyre kevesebb labdát játszott meg. Lecserélték.
Hugo Ekitiké: 8
Hatékony labdaérintések sora és elszántság jellemezte a mérkőzés elején, higgadtan használta ki a helyzetét, s lőtte a második gólt. A szünet után visszaesett a teljesítménye. Lecserélték.
A cserék:
Florian Wirtz (Gakpo helyett, 61. perc) 5
Curtis Jones (Mac Allister helyett, 61. perc) 7
Alexander Isak (Ekitiké helyett, 67. perc) 5
A BBC-nél is Gravenberch és Ekitiké kapta legmagasabb két jegyet, Van Dijk a harmadik, Szoboszlai a negyedik. Kerkez Milos a hetedik, megelőzve Szalahot. Érdekes, hogy Conor Bradley elé tudott kerülni, igaz, csak picivel.