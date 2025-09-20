Élőben a Mersey-parti derbi, Gravenberch góljával vezet a Liverpool

A Liverpool FC az első négy bajnoki mérkőzését megnyerte, egyedüliként százszázalékos a Premier League 2025–2026-os idényében. Ugyanakkor a Bournemouth, a Newcastle, az Arsenal és a Burnley elleni találkozón is a 82. perc után döntötte el a maga javára a mérkőzést. Így volt ez szerdán, az Atlético Madrid elleni BL-mérkőzésen, amikor a gyorsan megszerzett kétgólos előny ellenére Virgil van Dijk a 93. percben fejelte a győztes gólt.

Arne Slot ezúttal az ék mögötti támadó pozícióban játszatja Szoboszlai Dominikot, Florian Wirtz helyén. Alisson Becker előtt Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk és Kerkez Milos a négy védő, Alexis Mac Alister és ryan Gravenberch a két védekező középpályás, Mohamed Szalah, Szoboszlai Dominik és Cody Gakpo igyekszik kiszolgálni Ekitikét.

Az Everton tizenegye: Jordan Pickford – Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitalij Mikolenko – James Garner, Idrissa Gana Gueye – Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish – Beto.

Gyászszünettel kezdődött a mérkőzés, két korábbi Liverpool-legenda, Joey Jones és Bobby Graham emlékére.

Nagyjából tízpercnyi tapogatózás után vezetést szerzett a Liverpool. Mohamed Szalah beemlte a labdát a tizenhatoson belülre, a belépő Ryan Gravenberch pedig nyolcméterről, látványos mozdulattal, Pickford kapujának jobb oldalába emelte-kanalazta a labdát, 1–0.

Kerkez Milos, aki visszakerült a kezdő csapatba, sokkal agilisabban és ami a fontosabb, jobban játszik, mint a Burnley ellen.