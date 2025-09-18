Tokióban egy magasugrónkért izgulhatunk, este pedig folytatódik a BL – sport a tévében

Összehangolt hadműveletet indított Izrael Gázaváros elfoglalására, de jelentős ellentét alakult ki a politikai vezetés és a hadsereg között. A biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban azt mondta, reális esély van arra, hogy a Hamász válaszként megöli a még életben lévő izraeli túszokat. A címzetes egyetemi tanár arról is beszélt, hogy az övezetben már elkezdődött a föld alatti harc is, amiben nemcsak Izraelnek, hanem senkinek sincs nagy gyakorlata az egész világon.