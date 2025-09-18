Tokióban egy magasugrónkért izgulhatunk, este pedig folytatódik a BL – sport a tévében

M4 Sport
12:00 - Atlétika, világbajnokság, Tokió
16:00 - Labdarúgás, női Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó, Ferencváros–Valerenga
18:00 - Birkózás, világbajnokság, Zágráb
20:00 - Futsal, Európa-bajnoki pótselejtező, első mérkőzés, Magyarország–Románia
Sport 1
13:45 - Lósport, Kincsem+ Tuti
18:00 - Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Veszprém–Nantes
20:45 - Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Manchester City–Napoli
Sport 2
4:00 - Kosárlabda, WNBA, rájátszás, Golden State Valkyries-Minnesota Lynx
18:30 - Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, FC Bruges–AS Monaco
20:45 - Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Newcastle United–Barcelona
Eurosport 1
11:55 - Atlétika, világbajnokság, Tokió
15:30 és 20.00 - Sznúker, English Open, 2. forduló
Eurosport 2
13:00 - Országúti kerékpár, szlovák körverseny, 2. szakasz
15:00 - Országúti kerékpár, luxemburgi körverseny, 2. szakasz
Spíler 2
19:55 - Labdarúgás, szaúdi bajnokság, Neom–al-Ohdod